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أمين صندوق الإسماعيلى: حققنا إنجازات عديدة ولكن البعض يربطها بنتائج الفريق

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أمين صندوق الإسماعيلى: حققنا إنجازات عديدة ولكن البعض يربطها بنتائج الفريق أمين صندوق الإسماعيلى: حققنا إنجازات عديدة ولكن البعض يربطها بنتائج الفريق

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

أكد محمد الكلية عضو مجلس إدارة الإسماعيلى وأمين الصندوق والمشرف على الأمور المالية والقانونية بالنادى أن مجلس الإدارة المعين برئاسة المهندس إبراهيم عثمان حقق إنجازات كثيرة منذ توليه المهمة وحتى الآن ولكن لم يركز معها أحد لأن الجميع لا ينظر إلا للإنجازات إلا من خلال نتائج الفريق فى الدورى.

 

شدد الكلية على أن مجلس عثمان نجح فى حسم العديد من الملفات الشائكة فى قلعة الدراويش حيث تحسن موقف النادى المالى وانتظمت الإدارة فى صرف رواتب الموظفين بالنادى فى مواعيدها ومستحقات اللاعبين بشكل دورى بخلاف التصالح مع عدد كبير من اللاعبين الراحلين والذين تقدموا بشكاوى ضد النادى وكذلك التصالح مع البرازيلى ريكاردو المدير الفنى الأسبق للفريق الأصفر.

 

أضاف الكلية أن مجلس الإدارة قرر فتح الملفات الشائكة فى الفيفا من أجل إنهاء النزاعات المثارة ضد ناديه فى الاتحاد الدولى من أجل استرجاع حقوق الدراويش الغائبة وحل جميع المشاكل داخل القلعة الصفراء.

 


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