تامر هجرس لـ "سيدتي وطفلك": أنا أب لثلاث بنات أكبرهن زوجتي ميرال

القاهرة : محمد خالد تنسيق :مصطفى عبد العال عدسة : أحمد مبارز

يحرص الفنان تامر هجرس، على أن يعيش حياة هادئة بعيدًا عن الضجيج ليتفرغ، كما يقول، لأسرته المكونة من ثلاث بنات أكبرهن زوجته وحبيبته ميرال.

"سيدتي وطفلك" تواجدت في منزل تامر هجرس؛ لتكشف تفاصيل حياته وطريقة معيشته، وبمجرد أن دخلنا منزله اصطحبنا تامر؛ لكي نشاهده من الداخل، يتصل بحديقة تحكي عن لعبه الحنون مع بناته فيها فسألناه:

أسرتي حياتي

• كيف يتعامل تامر هجرس مع أسرته؟

**أسرتي مكونة من ثلاث بنات أكبرهن زوجتي وحبيبتي ميرال التي أعطت لحياتي إضافة جميلة، أما الاثنتان الأخريان، فهما تمار وتالا آخر العنقود.

ماذا تعمل زوجتك؟

ميرال خريجة الجامعة الأمريكية ورغم أنها تخصصها بالعلاقات العامة، والإعلان إلا أنها تعمل كمدربة لرياضة "بيلاتيس"،

• هل ميول ابنتيك فنية لوالدهما أم رياضية لوالدتهما؟

** تمارا تحب رياضة البوكس، وتلعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 16 سنة، أما تالا فتحب الإخراج من صغرها لدرجة أنها اشترت من مصروفها كاميرا، وتحب التمثيل كما أنها تحب أيضًا الجمباز وهي بطلة في السباحة فالأسرة تحب الرياضة والفن.



هوايات

كيف زرعت فيهما هذه الهوايات؟

من صغرهما كنت أمارس أنا وزوجتي التمارين والبرامج الرياضية في فترة الصباح الباكر، وكانا يستيقظان معنا ويحاولان ممارسة ما نتدرب عليه في مكان التدريب بالمنزل، لذا فقد أحبا ممارسة الرياضة، وقد كانت ميرال تقتني لهما ملابس رياضية مبهجة تجعلهما في غاية السعادة عندما يقومان في الصباح لارتدائهما، كما أنها كانت تضعهما علي جهاز الجري والدراجة وهو ما يجعلهما فرحتين.

هل تأثرت بك تالا بهواية التصوير؟

نعم، فقد كانت تالا تتابع أعمالي منذ السنوات الأولى من عمرها عندما أدخل حجرة المكتب تعلم أني أقوم بتحضير دور معين فتدخل دون أن أعلم وتراقبني بدون إزعاج لي؛ لأنها كانت تجد في ذلك المتعة، وعندما كبرت قليلًا اشتريت لها كاميرا لإظهار موهبتها في مجال الفن من الناحية الإخراجية .

أب ديمقراطي

• كيف تتعامل معهن، وهل أنت أب ديمقراطي أم ديكتاتور؟

**طبعًا ديمقراطي وأتعامل معهن بمبدأ الصداقة والصراحة، وهذا هو الأساس بيننا، وأحب دائمًا أن أشرح الموقف وأوضحه لهن من واقع خبرتي، وخاصة أن هذا الجيل ذكي جدًا نتيجة ارتباطه بالتكنولوجيا التي أصبحت مثل الورقة والقلم على أيامنا، وأنا أشجع كثيرًا متابعتهما لها.