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أخبار الرياضة اليوم السبت 14/1/2017.. إصابة إكرامي قبل موقعة مالي

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أخبار الرياضة اليوم السبت 14/1/2017.. إصابة إكرامي قبل موقعة مالي أخبار الرياضة اليوم السبت 14/1/2017.. إصابة إكرامي قبل موقعة مالي

>كتب رمضان حسن

شهدت الرياضة المصرية أخبارًا عديدة اليوم السبت 14/1/2017، ومن أبرزها إصابة حارس مرمى الوطني شريف إكرامي في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي خاضها الفراعنة مساء اليوم بالجابون قبل ملاقاة مالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لكأس الأمم.

 

 

 

 

غادر شريف إكرامى حارس مرمى المنتخب المران الأول للفريق الوطنى فى بورتو جينتل الجابونية، بعدما تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية، لم يستطع من خلالها استكمال المران، وهو ما يعنى إمكانية استبعاده من مباراة مالى الافتتاحية للمنتخب الوطنى والمقرر لها الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساءً.

 

 

 

قرر منير عقيلة الرحيل عن تدريب فريق الشرقية لعدم استجابة مجلس الإدارة لطلباته التى تتعلق بصفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

 

وكان عقيلة قد تولى تدريب الشرقية عقب رحيل علاء عبد العال، وحاول المدير الفنى إقناع النادي بتلبية كل مطالبه الخاصة بصفقات الشتاء الجارى لكن دون استجابة.

 

 

 

استقر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالنادى لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ بعض القرارات المصيرية بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادى فى البنوك بسبب التأمينات والضرائب ومستحقات ممدوح عباس رئيس النادى السابق، على أن يحدد موعد ذلك الاجتماع فى الساعات المقبلة.

 

 

 

 

رفض الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عودة حمادة طلبة مدافع المنتخب والمصرى البورسعيدى إلى ، عقب الاستقرار على استمرار استبعاده من قائمة المنتخب، بعد تماثل أحمد حجازى مدافع الأهلى للشفاء تمامًا وأصبح جاهزًا للمشاركة فى مباراة الافتتاح بالمجموعة الرابعة أمام مالى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 

 

 

قاد حسام البدرى مران الأهلي على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الغياب عن قيادة التدريبات لمدة 17 يوما تقريبا، بسبب الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع، ثم سفره إلى كندا لزيارة أسرته التى تُقيم هناك.

 

 

 

 

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إيقاف القيد لعدد من أندية الدورى الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على رأسهم الزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى والداخلية ،بسبب وجود مستحقات مالية للاعبين الراحلين عن هذه الفرق


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