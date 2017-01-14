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الأهلي يخوض ودية الخميس استعدادًا للسوبر المحلي

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الأهلي يخوض ودية الخميس استعدادًا للسوبر المحلي الأهلي يخوض ودية الخميس استعدادًا للسوبر المحلي

>كتب رمضان حسن

حدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، يوم الخميس المقبل موعدًا للمباراة الودية الأولى التى سيخوضها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدورى فى الوقت الحالى استعدادًا لمباراة السوبر أمام الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، وجارٍ الاتفاق مع أحد الأندية ليكون طرف ودية الخميس، ومن المتوقع أن تكون مع أحد فرق القسم الثانى.

 

وتتوقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب مشاركة الوطنى الأول فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون ويقع الفراعنة فى المجموعة الرابعة مع منتخبات أوغندا وغانا ومالى.

 

وكان الجهاز الفنى قد قرر خوض مباراتين وديتين خلال الفترة الحالية لتجهيز لاعبيه بصورة طيبة لموقعة السوبر المحلى.

 


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مصر 365

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