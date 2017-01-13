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حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 14 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 14 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 14 يناير 2017

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مهنياً: قد تطلق أعمالاً جديدة أو مشاريع أو منتوجات تستمر حتى اواخر الشهر جيدة ومناسبة

عاطفياً: أحد المقربين منك يطلب مساعدتك بشكل مستميت بشأن مشكلة تعترضه، فلا تتردد في مد يد العون له

صحياً: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة الضارّة مثل اللحوم المدهنة، المقالي تضر الصحة وتؤثر سلباً على المزاج أيضاً

ابراج مكتوب :

برج العقرب :

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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