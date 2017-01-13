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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 14 يناير 2017

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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 14 يناير 2017 حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 14 يناير 2017

برج الأسد :

مهنياً: تطالعك معاكسات عدّة وتُغرقك الواجبات والضغوط العائلية اوالاجتماعية في آن معًا، فتشعر بالإحباط التام وباليأس والغضب

عاطفياً: أصبحت علاقتك بالشريك أكثر نضجاً وتتبادل وإياه أفكاراً جديدة، وتسعيان لإحداث تغيير في بعض عاداتكما

صحياً: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان

ابراج مكتوب :

برج الأسد:

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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