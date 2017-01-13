حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 14 يناير 2017

سمر العشري

برج السرطان

مهنياً: تسير الأمور بعكس ما أنت تتوقّع، يخيب أملك وتجد نفسك وحيدًا في مستنقع، عليك أن تستدرك الأمور وأن تتمالك نفسك كثيرًا

عاطفياً: تجد نفسك ممتلئاً طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية

صحياً: لا تهدأ أبداً وتيرة أعمالك ونشاطاتك الاجتماعية، قد تسبب هذه إرهاقاً لكنك تشعر بالسعادة

أبراج مكتوب :

برج السرطان

مهنياً: تسير الأمور بعكس ما أنت تتوقّع، يخيب أملك وتجد نفسك وحيدًا في مستنقع، عليك أن تستدرك الأمور وأن تتمالك نفسك كثيرًا

عاطفياً: تجد نفسك ممتلئاً طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية

صحياً: لا تهدأ أبداً وتيرة أعمالك ونشاطاتك الاجتماعية، قد تسبب هذه إرهاقاً لكنك تشعر بالسعادة

شبكةعيونالإخبارية

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