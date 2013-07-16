الحلقة السابعة من "نيران صديقة": الأصدقاء الخمسة يطلبون السماح من "نهال"

كتب : سارة محمد منذ 25 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "نيران صديقة"، وصول "سي دي" للأصدقاء الخمسة ويطلب منهم الصوت الموجود داخلها بأن ينفذ طلباته وإلا سيفضحهم وكان أول مطلب أن يبحث كل واحد من الأصدقاء عن أكثر شخص قام بإيذائه ويطلب منه السماح وبهذا يكونوا أنقذوا أنفسهم من الفضيحة.

وفي مشهد آخر يظهر أمجد ابن منة شلبي، وهو يتصل بأحد أصدقائه ويطلب منه أن يساعده للذهاب إلى المشرحة، ويذهب الأصدقاء الخمسة إلى أكثر شخص قاموا بإيذائه ويتضح من الأحداث أنها "نهال" كندة علوش، وترجع الأحداث مرة أخرى فلاش باك إلى العام 1988 وتذهب كندة علوش إلى طبيب نفسي لتتعالج من إدمان المخدرات، ويذهب "مدحت" محمد شاهين إلى الضابط الذي ورطه في هروب "سمرة" سلوى خطاب من السجن، ويطلب الضابط منه تمن الحبس الذي ورطه به.

وتذهب نور "رانيا يوسف" إلى كندة علوش حتى تكتب لها سيناريو فيلم لتقوم بتمثيله كأول فيلم لها، ويقوم مجموعة من الرجال مستقلين ميكروباص بخطف رأفت "ظافر العابدين"، ويتضح أن الجهة التي قبضت عليه هي مباحث أمن الدولة لتوريطه في أزمة الأمن المركزي، ويقوموا بتعذيبه حتى يعترف بالتهمة، ويتعرف على نور "رانيا يوسف" ضابط أمن الدولة "سليم" الذي يقوم ابنه بالتحقيق معهم ويتهمهم بقتل ابيه، ويقتل الرجل الذي يعمل مع "رأفت" والده، واستأجر "مدحت" شخصان لضرب والد "طارق" حتى لا يستطيع أن يفضح أمره.

مسلسل "نيران صديقة" بطولة منة شلبي، وعمرو يوسف، ورانيا يوسف، وكندة علوش، وظافر العابدين، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ومحمد شاهين، وباسل الخياط، ومحمد ممدوح، وإخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.