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مسئول: لابد أن تكون خطبة الجمعة القادمة حول مخاطر نقل سفارة أمريكا للقدس

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مسئول: لابد أن تكون خطبة الجمعة القادمة حول مخاطر نقل سفارة أمريكا للقدس مسئول: لابد أن تكون خطبة الجمعة القادمة حول مخاطر نقل سفارة أمريكا للقدس

>أ ش أ

 دعا مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، علماء الدين وأئمة المساجد فى العالمين العربى والإسلامى إلى جعل خطب الجمعة يوم غد تتحدث عن مخاطر نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.

وحذر الهباش فى تصريحات له أورها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس من التداعيات التى قد تنجم فى حال أقدمت الولايات المتحدة على مثل هذا الإجراء، مضيفا أن القدس لها مكانة خاصة فى قلوب المسلمين والمسيحيين معا.

وكان رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله قد طالب فى وقت سابق مؤسسات المجتمع الدولى بالوقوف فى وجه تلويح الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، محذرا من انفجارالأوضاع الأمنية فى المنطقة برمتها فى حال نفذت أمريكا هذه الخطوة.

يذكر أن كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، خلافا لما قام به الرؤساء الأمريكيون السابقون من تأجيل نقل السفارة لخطورة هذه الخطوة وما سيترتب عليها من عرقلة لعلمية السلام.

 


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