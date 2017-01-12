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ننشر القوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ3010 أدوية

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ننشر القوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ3010 أدوية ننشر القوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ3010 أدوية

>كتب وليد عبد السلام - تصوير حسين طلال

حصل "اليوم السابع" على القوائم النهائية للأدوية المقرر رفع أسعارها بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة.

وتشمل الزيادة التسعرية الجديدة الأصناف الدوائية بنسبة 15% من أدوية الشركات المحلية و20% من المستور، ليرتفع المحلى الذى سعره من1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40%، والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%  لتشمل الزيادة أكثر من 3010 صنفا.

 

 


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