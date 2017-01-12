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كوبر والخطيب وزيزو وناجى أول الحاضرين عقد قران رمضان صبحى وحبيبة إكرامى

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كوبر والخطيب وزيزو وناجى أول الحاضرين عقد قران رمضان صبحى وحبيبة إكرامى كوبر والخطيب وزيزو وناجى أول الحاضرين عقد قران رمضان صبحى وحبيبة إكرامى

>كتب رمضان حسن

 

وصل عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة الأسبق بالنادي الأهلي وأسامه نبيه المدرب المساعد لمنتخب الأول ومحمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق والأرجنتينى كوبر مدرب وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطنى وضياء السيد ـ إلى مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع لحضور عقد قران رمضان صبحي المحترف بنادي ستوك سيتي الإنجليزي على حبيبة إكرامي شقيقة شريف إكرامي حارس مرمى منتخبنا الوطني والنادي الأهلي وابنة إكرامى الشحات حارس الأهلى السابق.

 

ويطير غدا رمضان صبحي بصحبة المنتخب الوطني إلى الجابون لخوض كأس الأمم الأفريقية ويقع المنتخب في المجموعة الرابعة التي تضم معه كل من غانا واوغندا ومالي.

 

 


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