ضبط مركز تجميع ألبان بداخله ملح طعام غير صالح للاستهلاك ببنى سويف

بني سويف – هاني فتحي

ضبطت مديرية الصحة ببنى سويف برئاسة عبد الناصر حميدة، وكيل الوزارة، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى، مركز تجميع ألبان بداخله ملح طعام وكلوريد البوتاسيوم غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وشن فريق مراقبة الأغذية بإدارة ببا الصحية حملة على مراكز تجميع الألبان حيث تمكن من ضبط مركز تجميع ألبان، بداخله طن ملح طعام غير صالح للاستخدام الدمى وكذلك 10 كيلو كلوريد البوتاسيوم تستخدم فى تصنيع الجبن وتم تحرير محضر للمخالفات تحت رقم 1519 جنح ببا لسنة 2017 وتم العرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير 3 محاضر للعاملين غير الحاصلين على شهادات صحية وتم تحرير محضر للمسئول لوجود نقص فى الاشتراطات الصحية بالمنشأة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المنشأة.