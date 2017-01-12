موجز أخبار الساعة 6.. امتحانات الثانوية العامة 4 يونيو والدبلومات 20 مايو

امتحانات ثانوية عامة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها إعلان وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يونيو والدبلومات 20 مايو، وغيرها من الأخبار.

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا بشأن مواعيد امتحانات الشهادات العامة "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2016/2017".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد موقف مصر الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها الذى تربطه بالشعب المصرى علاقات وثيقة ممتدة عبر التاريخ، مشيراً إلى سعى مصر لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبى وإيجاد حل ليبى خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية وبدون أى تدخل خارجى.

ضبطت الرقابة الإدارية، منذ قليل، اثنين من مسئولى الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بعد تقاضيهما رشوة مقابل الإفراج عن قطعة أرض وقف قيمتها 2.5 مليون جنيه.

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وممثلى وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجهات المعنية.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن العلاقات بين مصر والسعودية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح والتوافق فى الرؤى قدر الإمكان، فى إطار من التعاون والتشاور والتنسيق.

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 10 يناير، قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهًا من التصرف فى أموالهم لاتهامهم بقضية فساد القمح.

ذكرت وسائل إعلام، إن مدرسة "الصديق" الابتدائية، التى يدرس فيها طلاب مسلمون فى العاصمة الهولندية أمستردام، تعرضت لهجوم بالرصاص دون وقوع أية إصابات.

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على ضرورة الاستمرار فى التنسيق الجاد والفعال بين الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف البؤر الإرهابية بكل قوة وحزم، موضحاً أن تلاحم القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الأخطار المحدقة بالدولة يعد ضمانة أساسية لاستقرار الأوضاع، وترسيخاً لأمن وأمان الوطن .

أدان محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، تدخل الاتحاد الأوربى فى الشأن المصرى والتعليق على أحكام القضاء، قائلا: "نحن دولة ذات سيادة ومؤسسات ولن نقبل بالتدخل فى الشأن الداخلى.

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة ملتزمة التزامًا جادًّا بإشراك الشباب كقوة دافعة للتغيير، وإتاحة الظروف المناسبة لتمكينهم، وأن جميع العناصر الأساسية، المتمثلة فى حجم السوق الواعدة، والكتلة الشبابية المؤهلة، والتزام الحكومة بدعم رواد الأعمال الواعدين، تعدّ كلها مؤشرات دالة على إيمان مصر بقدرات شبابها، وتطلعها لمستقبل أكثر ازدهارًا.

قال البنك المركزى المصرى اليوم، الخميس، إنه قام بطبع 100 مليون ورقة فئة الجنيه، و100 مليون ورقة فئة 50 قرشا بنفس المواصفات المتداولة حاليًا للتداول مع العملات المعدنية المتداولة حاليا عن طريق البنوك.

سيطرت مجموعات مسلحة على وزارات الدفاع والعدل والاقتصاد في العاصمة الليبية، بحسب ما أعلنته قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن القرض الروسى الموجه لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة لن يتم البدء فى تسديد أقساطه إلا بعد إنشاء المحطة، وبدء إنتاج الكهرباء منها، مؤكدًا أن القرض لن يشكل عبئًا على الدولة المصرية فى ذلك الحين، واتفاقيته لم تصل مجلس النواب بعد.

دشنت ائتلافات سلفية حملة ضد عدد من القنوات الفضائية التى زعمت بأنها "شيعية" وتبث مواد تتضمن سبا وقذفا فى حق الصحابة وأمهات المؤمنين كما تروج للمذهب الشيعى بين عموم المسلمين بحسب الحملة.

ثارت حالة من اللغط خلال الأيام القليلة الماضية، حول علاقة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، وذلك فى الوقت الذى يتجه فيه الرئيس الأمريكى الجديد، الذى يحمل الرقم 54 بين ساكنى البيت الأبيض، لإجراء تغييرات جذرية فى السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، واختياره لوزراء فى إدارته يتمتعون بعلاقات جيدة مع موسكو، ومنهم ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكى الجديد، الذى قدم له الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "وسام الصداقة" فى العام 2001.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لتحقق خلال الأسبوع المنتهى قمم تاريخية بالنسبة للمؤشر الرئيسى ورأس المال السوقى الذى ربح نحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629,669 مليار جنيه.

كشفت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركب مصرى أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على منح مواطن مصرى و5 سعوديين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انتشار ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى والتى ينتج عنها تعرض المواطنين للخطر، وبانتشار هذه الظاهرة فى عدد من مراكز المحافظة قامت الشركة بالتنسيق مع إحدى المحلات لتشغيل كاميرات المراقبة ليلاً فى أحد الشوارع بمركز المراغة بعد تعرض غطاء بالوعة الصرف الصحى للسرقة أكثر من مرة، وقد كشفت كاميرات المراقبة عن قيام أحد سائقى التوك توك بمعاونة شخصين آخرين بسرقة غطاء البالوعة فى أوقات متأخرة من الليل.

منذ أن بدأ الكاتب المبدع والمخضرم "وحيد حامد" يخط المشاهد الأولى من مسلسل الجماعة فى 2009 كان العمل بالنسبة له أشبه بالحلم، إلى أن صار واقعا على الشاشة حيث عرض الجزء الأول من العمل فى 2010 وقتها حقق العمل نجاحا كبيرا، لم يتوقعه الكثيرون حينها انطلاقا من أن الجمهور بات يمل من الأعمال التاريخية.

دخل رمضان صبحي صانع ألعاب ستوك سيتى الإنجليزى، تاريخ منتخب مصر من أوسع أبوابه، عندما اختير ضمن قائمة الفراعنة المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها من 14 يناير، وحتى 5 فبراير المقبل، حيث سيخوض البطولة وهو لم يكمل عامه العشرين بعد، ويحتفل صبحى بعيد ميلاده رقم "20" فى الثالث والعشرين من يناير الجارى.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، رفض ناديه التفريط فى جهود أحمد فتحى الظهير الأيمن للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، بعد أن تلقى اللاعب عرضًا من نادى أهلى جدة السعودى.

أعلن التلفزيون الرسمى فى الجزائر، اليوم الخميس، فشل مفاوضاته لشراء حقوق بث بعض مباريات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون، المقرر لها فى الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير، بسبب المبالغ التى وصفها بـ"الباهظة الخارقة لكل الضوابط"، للشركة المالكة لحقوق بث مباريات البطولة.

يحرص عدد هائل من عشاق النجوم والمشاهير على متابعة أدق تفاصيل حياتهم اليومية بعيداً عن الجزء الظاهر أمامنا جميعا بوسائل الإعلام سواء بالشق المهنى أو خلال حضورهم الحفلات والمهرجانات الكبرى، واليوم نتعرف على بعض تفاصيل النجمات بحياتهن اليومية العادية التى يقضوها عادة بين الاسترخاء والتسوق والسفر والسهرات وأيضاً الطهى.

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