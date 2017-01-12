بالصور.. صاحب مخبز يخصص ساعتين لتوزيع الخبز مجانا على أهالى شبرا الخيمة

القليوبية – أحمد عبد الهادى بكير

محمد عوف العتمونى، شاب لا يتجاوز عمره 35 عاما وحاصل على ليسانس حقوق، ويمتلك مخبزاً بلدياً بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة فى القليوبية، أراد أن يساعد أهالى منطقته فقرر توزيع الخبز مجانا عليهم يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة.

"اليوم السابع" ذهب إلى مخبز العتمونى، وسأل اهالى المنطقة، الذين أكدوا أن هذا المخبز يعمل يومياً من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً، وأكدوا أن صاحب المخبز خصص ساعتين يومياً لتوزيع الخبز فائق الجودة مجاناً، وناشد الأهالى كل اصحاب المخابز أو اى مشروع بتخصيص جزء من وقتهم للغلابة .

وقال محمد عوف العتمونى، إن الفكرة جاءته للتجارة مع الله حيث خصص ساعتين يومياً بتوزيع الخبز على المحتاجين من ابناء منطقته سواء ببطاقة النقاط التموينية أو بدون بطاقة، مؤكداً أنه يوزع يومياً ما بين 2500 و 3000 رغيف.

موضحاً أنه رغم تكلفة الخبز المجانى الذى يقوم بتوزيعه، إلا أن أرباحه زادت، مؤكداً أنه سوف يستمر فى هذه التجارة مهما واجه من مصاعب أو أى ظروف.

وعوف هو الابن الوحيد لوالده الذى ورث عنه المهنة التى ورثها أيضاً عن ابيه، حيثق تعمل العائلة فى الخبز منذ مائة عام تقريبا.

واثناء جولة "اليوم السابع" بالمنطقة تلقى العتمونى اتصالاً هاتفياً من اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، شكره خلاله على المبادرة، وشجعه على الاستمرار فيها لخدمة الفقراء من اهالى شبرا الخيمة .