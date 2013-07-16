أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الخماسية الثانية من "صرخة روح": "لانا" تحاول الزواج من "شريف الأخرس" بعد هروب "سامي"

Google+ Print
الخماسية الثانية من "صرخة روح": "لانا" تحاول الزواج من "شريف الأخرس" بعد هروب "سامي" الخماسية الثانية من "صرخة روح": "لانا" تحاول الزواج من "شريف الأخرس" بعد هروب "سامي"

كتب : أمل القاضي منذ 2 دقيقة

بدأت الخماسية الثانية من المسلسل السوري "صرخة روح"، والتي تحمل عنوان "خيانة الخرساء"، وتدور الحلقة السادسة من المسلسل حول "لانا" فتاة من بلدة صغيرة، وتلعب دورها الفنانة "هبة نور"، التي تقع في علاقة غير شرعية مع "سامي"، الذي يؤدي دوره الفنان "طارق مرعشلي".

وتفاجئ "لانا" بتهرب "سامي" من الزواج منها، فتلجأ للإيقاع بـ"شريف"، الرجل الأخرس صاحب محل الملابس بالقرية، ويجسد دوره الفنان محمد خير الجراح، والذي يظهر حبه لها كلما ذهبت للتسوق من المحل، في محاولة منها للتستر على الفضيحة.

يشارك في بطولة الخماسية الثانية، لمى إبراهيم وهبة نور، ومحمد خير الجراح، ويزن السيد، ومن تأليف لمى إبراهيم وعبد المجيد حيدر، وإخراج ناجي طعمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات