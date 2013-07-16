الخماسية الثانية من "صرخة روح": "لانا" تحاول الزواج من "شريف الأخرس" بعد هروب "سامي"

كتب : أمل القاضي منذ 2 دقيقة

بدأت الخماسية الثانية من المسلسل السوري "صرخة روح"، والتي تحمل عنوان "خيانة الخرساء"، وتدور الحلقة السادسة من المسلسل حول "لانا" فتاة من بلدة صغيرة، وتلعب دورها الفنانة "هبة نور"، التي تقع في علاقة غير شرعية مع "سامي"، الذي يؤدي دوره الفنان "طارق مرعشلي".

وتفاجئ "لانا" بتهرب "سامي" من الزواج منها، فتلجأ للإيقاع بـ"شريف"، الرجل الأخرس صاحب محل الملابس بالقرية، ويجسد دوره الفنان محمد خير الجراح، والذي يظهر حبه لها كلما ذهبت للتسوق من المحل، في محاولة منها للتستر على الفضيحة.

يشارك في بطولة الخماسية الثانية، لمى إبراهيم وهبة نور، ومحمد خير الجراح، ويزن السيد، ومن تأليف لمى إبراهيم وعبد المجيد حيدر، وإخراج ناجي طعمي.