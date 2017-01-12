مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 41 شخصا بينهم 6 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، يفيد بضبط 41 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 2 من الجيزة و8 من البحيرة و8 من كفر الشيخ و6 من سوهاج و9 من المنيا و1 من أسيوط و1 من الدقهلية و6 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل الحدود إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا، وعرضهم على النيابة المختصة.