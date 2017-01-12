«شرشر»: أطالب بمحاكمة «البرادعى» أمام محكمة العدل الدولية..والتهمة «مجرم حرب»

طالب الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، بمحاكمة البرادعى أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة تقديم معلومات مغلوطة نتج عنها سقوط القتلى والجرحى من أبناء الوطن العربى، جاء ذلك خلال البيان العاجل الذى تقدم به شرشر للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن عودة البرادعى، من جديد للظهور على شاشة الفضائيات فى الوقت الحالى، وكشف البيان عن أن وراء الظهور المفاجئ للبرادعى يستهدف به إشعال نيران الفتنة وإحداث حالة من الاضطراب السياسى بين الشعب، من خلال ترويج الشائعات التى لا يجيد سواها، مثلما أكد النائب فى بيانه، كما اتهمه بتشجيع التفجيرات الإرهابية.

وطالب شرشر، زملاءه من أعضاء البرلمان العراقى، والسورى، بسرعة تقديم البلاغات ضد الدكتور محمد البرادعى، واتهامه بأنه وراء الأزمات التى عاشها الشعبين الشقيقين من خلال قيامه بتوفير الكثير من المستندات والمعلومات الكاذبة التى لا أساس لها على أرض الواقع، والتى زعم بها امتلاك العراق وسوريا أسلحة دمار شامل، وهو ما نتج عنه سقوط الملايين من أبناء الشعب العراقى الشقيق بين قتلى ومصابين، فيما تم تشريد آخرين بجميع أنحاء العالم.

كما طالب شرشر، بمحاكمة البرادعى، أمام محكمة العدل الدولية على أنه مجرم حرب، ساهم فى ارتكاب “جرائم ضد البشرية والإنسانية”، من خلال تقديم معلومات كاذبة وغير حقيقية، وهو ما أدى إلى انهيار العراق الشقيق، كما فتح المجال أمام الجماعات الإرهابية مثل “داعش”، لتكون قاعدة لعملياتها التى أفزعت القاصى والدانى.