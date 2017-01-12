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تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 27 فبراير

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تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 27 فبراير تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 27 فبراير

>كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لـ 27 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات أحمد عيد الحافظ والذى يعمل بإحدى الشركات الخاصة، وقال الشاهد ردا على سؤال المحكمة حول أقواله عن الانفجار الذى حدث بالقرب من نقطة المنيب، أن الواقعة حدثت منذ فترة ولا يتذكر عنها شيء، ولا يتذكر إلا  صوت الانفجار الذى حدث خارج الشركة التي يعمل بها.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. 

 

 

 

 


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