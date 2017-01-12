ملتقى لتدريب وتشغيل الشباب بالمنيا 21 يناير الجارى

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا عن قيام الشركة المصرية للمشروعات السياحية ( أميركانا ) بتنظيم ملتقى لتدريب وتشغيل شباب المحافظة في وظيفة عضو فريق عمل لدى سلسلة مطاعم اميركانا يوم 21 يناير الجارى بمسرح ديوان عام المحافظة في تمام العاشرة صباحاً وتستمر فعاليات الملتقي حتى الخامسة عصرا .

وأوضح مسئول الشركة ، أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين تتضمن أن يكون مصري الجنسية والسن من 18 إلى 24 سنة ( ذكور ) وان يكون من حملة الدبلومات الفنية ومقيم بمحافظة المنيا وما يجاورها من محافظات الوجه القبلي وان يكون أنهى الخدمة العسكرية أو معافى نهائياً ولا يعمل في الوقت الحالي.

وأضاف أن المزايا المقدمة للمتدرب هي الحصول على كورس للغة الانجليزية وبرنامج للتدريب على راس العمل بالمطاعم طبقاً لأحدث المستويات العالمية فى هذا المجال ولمدة 6 شهور وطبقاً للشهادة المعتمدة من مؤسسة (city & Guilds) البريطانية الدولية بالاضافة الى مكافأة شهرية تصل الى 1000 جنيه خلال فترة التدريب وإجازة شهرية لمدة 5 أيام تستحق بعد 25 يوم عمل وتوفير زى خاص للمتدربين والتعيين بالشركة عقب انتهاء التدريب لمن يجتاز التدريب والحصول على شهادة مؤسسة (city & Guilds) للمستوى المهارى الثانى لعضو فريق العمل بالمطعم .