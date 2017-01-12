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مفتي الجمهورية يطالب جميع الأطراف بتحمل المسئولية لمواجهة الإرهاب

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مفتي الجمهورية يطالب جميع الأطراف بتحمل المسئولية لمواجهة الإرهاب مفتي الجمهورية يطالب جميع الأطراف بتحمل المسئولية لمواجهة الإرهاب

شوقي علام مفتي الجمهورية

(أ.ش.أ)

طالب فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، جميع الأطراف بتحمل مسئوليتها بجدية لمواجهة خطر الإرهاب الذي أصبح يهدد الجميع، وذلك خلال استقبال مفتي الجمهورية وفدًا رفيع المستوى من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الهولندي برئاسة أنجيلينا آيسنيك، وبحضور سفير هولندا بالقاهرة لورنز ويستهوف، حيث قدم المفتى الشكر لوفد البرلمان الهولندي على دعمه لمصر قيادة وشعبًا.

وشدد مفتي الجمهورية، في بيان لدار الإفتاء، اليوم، على أن تحقيق السلام والاستقرار في المجتمعات والعالم أجمع يعود بالخير على الجميع، مشيرًا إلى اهتمام الدار بتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري، والعالم أجمع باتخاذ جملة من الإجراءات في الداخل والخارج, وتأكيدها الدائم على نبذ العنف.

وأشار المفتي، إلى أن دار الإفتاء المصرية تختص بتقديم الردود الشرعية ومعالجة قضايا الناس، وذلك وفق منهجية علمية تسعى لتحقيق الاستقرار المجتمعي ومراعاة الأعراف التي لا تخالف الشرع، ومراعاة كذلك حال السائل.

وأضاف المفتي، خلال اللقاء، أن دار الإفتاء تصدر يوميا ما يزيد عن 2000 فتوى عبر أقسامها المختلفة الشفوية، والهاتفية، والإلكترونية، والمكتوبة، وهو عدد متزايد، مما يعد مؤشرًا على ثقة الناس في مؤسسة دار الإفتاء ومنهجها الأزهري الوسطي.

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