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سعر الذهب اليوم الخميس 12-1-2017 في محلات الصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 12-1-2017 في محلات الصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الخميس 12-1-2017 في محلات الصاغة في مصر

الذهب اليوم، كسرت أسعار الذهب في محلات الصاغة بالأمس واليوم حالة الاستقرار، فارتفعت أسعار الذهب ثلاث مرات، وتراوحت الزيادة ما بين 2 و 5 جنيه، وهو ارتفاع طفيف، متأثرة بارتفاع الأمريكي في البنوك بشكل لافت، وتبعا لازدياد الطلب على شراء الذهب.

هذا التذبذب في أسعار الذهب، ارتفاعا أو هبوطا، رغم أنه يكون بمبالغ ليست كبيرة في أغلب الأحيان ، هو كنتيجة من نتائج  قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي، الذي أدى إلى ارتفاع فاحش في أسعار الذهب.

وسعر الذهب يتأثر بشكل مباشر بثلاث عوامل رئيسية، أولها بأسعار الدولار، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع والعكس صحيح، وثاني عامل سعر الذهب عالميا، وثالث عامل يتأثر به سعر الذهب قوة الطلب في السوق، ونتيجة لاستقرار سعر صرف الدولار نسبيا، إلا أنه تطرأ تغيرات  طفيفة على سعر الذهب بمبالغ بسيطة وقد تكون لأكثر من مرة في اليوم الواحد تتراوح ما بين 3 حتى 7 جنيه.
أسعار الذهب اليوم الخميس 12-1-2017 في :

بلغ سعر الذهب بمختلف عياراته  في سوق الصاغة اليوم في أغلب المناطق كما تم تسجيله حسب آخر تحديث وهو كما يلي: (متوسط سعر جرام الذهب في السوق المصرية)

الوحدة / العيار

السعر بالجنيه المصري

عيار 24

726

عيار 22

665

عيار 21

635

عيار 18

544

الأونصة

22570

الجنيه الذهب

5080

كيلو الذهب

725714

متوسط أسعار جرام الذهب بسوق المال في مصر بالجنيه المصري:
الوحدة 

السعر بالجنيه المصري
السعر بالدولار الأمريكي 

السعر باليورو الأوروبي

عيار 24

714.94 جم
38.33 $ 

36.20 €

عيار 22

655.37 جم
35.14 $ 

33.18 €

عيار 21

625.59 جم
33.54 $ 

31.68 €

عيار 18

536.21 جم
28.75 $ 

27.15 €

عيار 14

417.05 جم
22.36 $ 

21.12 €

عيار 12

357.47 جم
19.17 $ 

18.10 €

عيار 9

268.10 جم
14.38 $ 

13.57 €

أوقية الذهب

22.235 جم
1192 $ 

  1126 €

جنيه الذهب

5005    جم
268.35 $ 

253.40 €

كيلو الذهب

714940 جم
38334 $ 

36199 €

 

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