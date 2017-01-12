إرتفاع سعر الدولار اليوم الخميس 12/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء توقعات بصعود تاريخي للدولار

أرتفع سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنية الخميس 12 يناير 2017 بشكل كبير حيث وصل سعره إلي 18.90 كاعلي سعر للدولار بالبنوك، كما جاء الأرتفاع في سعر الدولار بالسوق السوداء أيضاً وليس في البنوك فقط، حيث عادت أمس السوق السوداء للصورة مرة أخرى بعد الهدوء الذي سيطر علي البنوك التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية، فما كان من تجار السوق السوداء فرصة أفضل من هذة لجذب أكبر عدد من مدخرى العملة الأمريكية إليهم.

سعر الدولار اليوم الخميس 12-1-2017

قبل الأرتفاع أمس بكان هناك تراجع خلال الاسبوعين الماضيين في البنوك يأتي اعلي سعر للدولار الان ببنك الاهلي الكويتي 18.69، حيث ذلك هو سعر الشراء الأفضل بالبنوك، بينما سعر البيع الأفضل بالبنوك هو 18.35 وهو ببنك فيصل، مع توقعات بأستقرار تلك الأسعار اليوم، هذا الجدول يوضح كل شيئ.

البنك سعر الشراء سعر البيع

إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25

بنك البركة مصر 18.75 18.85

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.75 18.85

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.75 18.80

المصرف المتحد 18.70 18.85

بنك الإسكندرية 18.69 18.72

البنك التجاري الدولي 18.65 18.75

بنك قناة السويس 18.65 18.85

بنك مصر إيران للتنمية 18.65 18.95

البنك اﻷهلي اليوناني 18.65 18.70

كريدي أجريكول مصر 18.60 18.85

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.60 18.70

البنك العربي مصر. 18.60 18.70

بنك القاهرة 18.55 18.70

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.55 18.69

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.55 18.75

بنك بلوم مصر 18.55 18.65

البنك اﻷهلي المصري 18.50 18.60

بنك مصر 18.50 18.60

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.45 18.60

بنك التعمير والإسكان 18.40 18.65

البنك المركزي المصري 18.37 18.53

البنك المصري الخليجي 18.30 18.40

ومن المتعارف ان اليوم تعمل الينوك بكامل طاقتها، لذلك قد نرى أى تغيير في سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك الخاصة أو الحكومية في مصر، وكما جرت العادة سوف نتابع معكم منذ بداية اليوم أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر.وتظهر حالة من الهدوء اليوم علي البنوك خلال فترة المعاملات الصباحية، حيث متوقع ان يستمر الهدوء طوال اليوم، مع أحتمالية حدوث تغييراً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في قادم الساعات، سنتابع معكم كل جديد في تعاملات البنوك وفي السوق السوداء.قرر تجار السوق السوداء أن يغيرروا سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري حيث أن متوسط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم هو 19.00، وذلك السعر يختلف من تاجر إلي اخر ومن مكان إلي مكان اخر، لكنه سعر متداول في العديد من المناطق داخل الجمهورية

التوقعات تشير اليوم إلي أرتفاع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنية المصري اليوم حيث كان الأرتفاع بداية من أمس ومن المتوقع أن يستمر اليوم أيصاً علي مدار الأسبوع الحالي، ستكون التغييرات علي الأغلب أن حدثت بعد مرور الفترة الصباحية.

الوضع هادئاً اليوم اليوم في البنوك، حيث أن الاسعار ما زالت علي ما هي عليه اليوم، هذا الهدوء يتوقع الكثيرون أنه الهدوء الذييسبق العاصفة، حيث ان التوقعات تشير انه مع أنتهاء المعاملات الصباحية بالبنوك سترتفع الأسعار، خاصة مع دخول السوق السوداء في الظهيرة.

السوق السوداء دائماً ما يكون سعر الدلار مختلف من مكان إلي اخر، او تاجر إلي أخر، لكن الأسعار أرتفعت بعض الشيئ ووصلت إلي 18.90 جنية مصري، هذة الأسعار قد تكون بداية في أرتفاعات أخرى بالسوق السوداء الذي يتنافس مع البنوك العاملة بمصر بشكل كبير، لجذب الحصة الأكبر من العملة الأمريكية المتواجدة في السوق.

الأسعار مرتفعة بعض الشيئ الان في مصر، لكن هناك توقعات بالأرتفاع مرة اخري هذا الأسبوع، اليوم سوف يكون يوماً حاسماً لمعرفة ما سيئول إليه سعر الدولار هذا الأسبوع، خاصة مع الطلب المزايد علي الدولار الأمريكي في السوق المصرفي، بينما نلاحظ أستقرار في سعر الدولار بشكل كبير ومع ارتفاع طفيف مؤخراً.

البنوك من المتوقع اليوم أن تفتتح معاملاتها اليوم بهدوء كبير في فترة الصباح، ومن المتوقع ان يكون هناك تحرك في سعر الدولار مع توقعات بتحرك مؤشر الصعود، لكن التوقعات تلك الأيام لا تصدف أحياناً كثيرة، حيث أن سعر الدولار في مصر دائماً متقلب ومتارجح في سعره، كونوا معنا وتابعوا كل جديد.

توقعات للعديد من المحللين الأقتصاديين، ان الأقتصاد المصري يمر بمرحلة حاسمة الأن، حيث أن العملة المصرية عليها في خلال الشهر الجاري مواجهة بعض الصعوبات، لكن ستكون أنفراجه بعد ذلك، بعد دخول حقول الغاز الطبيعي الكتشفة حيز التشغيل، مع بدء الأستثمارات المتوقعة، حيث شير التوقعات إلي صعود الجنية المصري أمام الدولار خلال العام الحالي.

وهناك تضارب كبير في اسعار السوق السواء وأختلافات بين الأسعار في العديد من المناطق في سعر الدولار اليوم، حيث أن الاسعار أرتفعت بعض الشيئ في مناطق السوق الحر، مما يثير البلبة للعديد من المواطنون، منا نشهد تفوق للبنوك الخاصة علي البنوك الحكومية في الأسعار الحالية، ودائماً ما نرى هذا التفوق لتلك البنوك.

أرتفع الأن سعر الدولار اليوم الأربعاء، حيث تصدر بنك HSBC الأسعار لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث سجل سعر الدولار الأفضل في البنوك للشراء وسجل 18.90، بينما أصبح بنك مصر الخليجي الأفضل للبيع بـ 18.40، تلك الأحداث تؤكد ما تحدثنا عنه مسبقاً عن ان الصعود قادم في الايام المقبلة وخاصة الأسبوع القادم.

ومن المحتمل أن يرتفع سعر الدولار إلي رقم تاريخي في الأسبوع المقبل علي أقصى تقدير بسبب الطلب المتزايد علي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري اليوم في مصر، ويبدو أن الشهر الجاري سيشهد أرتفاعاً قياسياً بسبب الطلب المنزايد علي الدولار الامريكي مقابل الجنية المصري.

شبكةعيونالإخبارية

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