مباحث التموين بسوهاج تصبط 10 أطنان سكر مجهولة المصدر و40 قضية تموينية

سوهاج محمود مقبول

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، وذلك بقيادة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 40 قضية تموينية، منها ضبط "محمد. ص. ع. س" 29 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، لإدارته مركز تعبئة ترخيص، وتدوين بيانات مخالفة للحقيقة على المنتج، وتم ضبط 10 أطنان سكر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 501 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2017.

وتم ضبط السيارة رقم 549273 نقل سوهاج قيادة "وائل.ح.ع. ح" 33 سنة ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج محملة بكمية من السكر مجهول المصدر بدون فواتير، لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط 750 كيلو جرام سكر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 867 جنح مركز سوهاج لسنة 2017.

كمـــا تـــم ضبــــط "15" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات،3 قضايا مخابز أنتاج خبز ناقص الوزن،7 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، 5 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، 2 قضة عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش، 2 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، 3 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، قضية عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.