بالصور .. ضبط 13 سلاحا ناريا و13 سلاحا أبيض ومواد مخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة أمنية من مديرية أمن كفر الشيخ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من ضبط 13 سلاحا ناريا "1 بندقية آلية ، 1 طبنجة ، 5 بندقية خرطوش ، 6 فرد خرطوش " ،و 58 طلقة ، كما ضبط 13 قطعة سلاح أبيض ،" 6 مطواه ،4 سيف، 2سكين،1 ساطور"، كما تمكنت الحملة من ضبط مواد مخدرة .

تمكنت الحملة من ضبط "م.ع.م " 75 سنة فلاح ومقيم عزبة زهران مركز كفر الشيخ " سبق إتهامه في 6 قضايا ما بين ضرب ، سلاح أبيض ، سلاح نارى ، تزوير عمله آخرها القضية رقم 12186/ 2014 جنح مركز كفرالشيخ " سلاح نارى "، وبحوزته بندقية آلية ، والعديد من الطلقات، وبندقية خرطوش، والعديد من الطلقات بقصد الدفاع ،تحرر المحضر رقم 1448/ 2017 م جنايات مركز كفرالشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط "س.أ.س " 20سنة عاطل ومقيم شباس عمير مركز قلين "سبق اتهامه فى 3 قضايا " مخدرات" آخرها القضية 7091/ 2012 جنايات مركز قلين"، وبحوزته بندقية خرطوش بقصد الدفاع، و300 جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول، وتحرر المحضر رقم 1705/ 2017 م جنايات مركز قلين، وضبط "ص.م.ف " 31 سنة عاطل ومقيم العمدان مركز الرياض " سبق اتهامه فى 6 قضايا ما بين شروع في قتل ، ضرب اقضي الي موت ، قتل ، مشاجره ، مخدرات آخرها القضية 19933/ 2015 جنح مركز الرياض " شروع في قتل " ، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية " ،وبحوزته خرطوش ، والعديد من الطلقات، ومطواه بقصد الدفاع، وبحوزته 3 كيلو جرام بانجو، و90 جرام حشيش بقصد الاتجار، ومبلغا ماليا 2350 جنيها، هاتفا محموال.

كما تمكنت من ضبط" ص.م.ا " 36 سنة عاطل " مسجل شقى خطر تحت رقم 1192 فئة ج سرقات عامة" "م.م.ا "20 سنة عاطل ومقيمان العمدان مركز الرياض ، وبحوزتهما،و2 بندقية خرطوش ،والعديد من الطلقات بقصد الدفاع ،و2 كيلو جرام بانجو.، و60 جرام حشيش، و1041 قرص مخدر بقصد الآتجار ومبلغ مالى 2600 جنيه و 3 هواتف محمول.

كما تمكنت الحملة من ضبط "س.م.س " 26 سنة عاطل ، مقيم الطواحنيه مركز كفرالشيخ " سبق اتهامه في القضية رقم 12484/ 2015 م جنايات قسم أول كفرالشيخ " مخدرات" " وبحوزته طبنجة تركي ،تحرر المحضر رقم 116/ 2017 م جنايات قسم أول كفرالشيخ ، وضبط "م.م.ا " 27 سنة عاطل ومقيم مركز الحامول "سبق اتهامه في القضية رقم 7592/ 2013م جنايات مركز الحامول " مخدرات"، وبحوزته فرد خرطوش، والعديد من الطلقاتبقصد الدفاع، تحرر المحضر رقم 894/ 2017 م جنايات مركز الرياض.

كما تمكنت الحملة من ضبط" م.ز.ا " 35 سنة عاطل ومقيم قرية ابو شحيمه ، مركز الرياض " سبق اتهامه في عدد 7 قضايا مابين : مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة حيوانات ، سرقه متنوعه آخرها 8596/ 2011 م جنايات قسم الساحل القاهرة " مخدرات" والمحكوم عليه فى الجناية 1743/ 2013 م مركز الرياض " سرقه بالإكراه " كلى 1477 غيابى 7 سنوات بجلسة 24/ 5/ 2014م)، وبحوزته فرد خرطوش ،و العديد من الطلقات بقصد الدفاع ،تحرر المحضر رقم 976/ 2017 م جنايات مركز الرياض.

كما تمكنت الحملىة من ضبط "ع.ع.ع " 39 سنةعاطل ومقيم صروة، مركز قلين " مسجل شقى خطر تحت رقم 885/ ب سرقات عامة"، وبحوزته فرد خرطوش بقصد الدفاع ،تحرر المحضر رقم 584/ 2017 م جنايات قسم أول كفرالشيخ ، ضبط "ا.ع.م " 38 سنة فلاح ومقيم الضبعه مركز الرياض "سبق اتهامه في القضية رقم 4898/ 2015 جنح مركز الرياض " إطلاق أعيرة نارية"، وبحوزته فرد خرطوش بقصد الدفاع ،تحرر المحضر رقم 1354/ 2017م جنايات مركز الرياض ، وضبط "ع.م.م " 20 سنة عاطل ومقيم قسم ثان كفرالشيخ "سبق اتهامه في 3 قضايا مابين سرقة ، مخدرات آخرها القضية 807/ 2016 جنايات قسم ثان " مخدرات" "، وبحوزته فرد خرطوش ،و العديد من الطلقات بقصد الدفاع ،و 400 قرص مخدر بقصد الإتجار،وتحرر المحضر رقم 142/ 2017م جنايات قسم ثان كفرالشيخ ، وضبط "ط.م.ع " 30 سنة عاطل ومقيم العمدان مركز الرياض ،وبحوزته فرد خرطوش ،والعديد من الطلقات بقصد الدفاع.