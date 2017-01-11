أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التخطيط يعلن عدم زيادة الحد الأدنى للأجور بعد تعويم الجنيه

Google+ Print
وزير التخطيط يعلن عدم زيادة الحد الأدنى للأجور بعد تعويم الجنيه وزير التخطيط يعلن عدم زيادة الحد الأدنى للأجور بعد تعويم الجنيه

>كتب أحمد حسنى

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن عدم نية لزيادة الحد الأدنى للأجور بعد قرار تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الأنباء التى ترددت مؤخرا عن زيادة الحد الأدنى للأجور لا أساس لها من الصحة.

 

وأضاف العربى، خلال الصالون الثقافى الذى ينظمه الإعلامى أحمد المسلمانى، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا يمكنها زيادة الحد الأدنى فى هذا الوضع الاقتصادى، مؤكدا أن الأجور ترتبط بالإنتاج والعمل، فكيف نزيد الأجور والإنتاج ما زال ضعيفا للغاية.

 

وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تدعم 92 مليونا، كما أنها لا تستطيع قطع الدعم عن جميع المواطنين، مضيفا أن تصنف من الدول ذات الأجور المتوسطة المنخفضة على مستوى العالم.

 

وحضر الندوة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، والكاتب عادل السنهورى رئيس تحرير موقع انفراد، والإعلامى عمر عبد الحميد، والكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي