وزير التخطيط يعلن عدم زيادة الحد الأدنى للأجور بعد تعويم الجنيه

كتب أحمد حسنى

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن عدم نية الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور بعد قرار تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الأنباء التى ترددت مؤخرا عن زيادة الحد الأدنى للأجور لا أساس لها من الصحة.

وأضاف العربى، خلال الصالون الثقافى الذى ينظمه الإعلامى أحمد المسلمانى، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا يمكنها زيادة الحد الأدنى فى هذا الوضع الاقتصادى، مؤكدا أن الأجور ترتبط بالإنتاج والعمل، فكيف نزيد الأجور والإنتاج ما زال ضعيفا للغاية.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تدعم 92 مليونا، كما أنها لا تستطيع قطع الدعم عن جميع المواطنين، مضيفا أن مصر تصنف من الدول ذات الأجور المتوسطة المنخفضة على مستوى العالم.

وحضر الندوة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، والكاتب عادل السنهورى رئيس تحرير موقع انفراد، والإعلامى عمر عبد الحميد، والكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.