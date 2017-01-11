عميد "قصر العينى" لخالد صلاح: موازنة الدولة تغطى 60% من احتياجاتنا

كتب محسن البديوى

كشف الدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى، أن موازنة الدولة تغطى 60% من احتياجات المستشفى، والجزء المتبقى من التمويل ينقسم لـ20% من العلاج الاقتصادى، ونفس الرقم من خلال تبرعات المجتمع المدنى.

وأشار "خضير" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال برنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إلى أن المستشفى قفز للمرتبة 251 على مستوى العالم، والثانية إفريقيا وعربيا، مضيفا: "طموحاتنا كبيرة وتحقيقها يتطلب زيادة التمويل بالتلاحم مع مؤسسات المجتمع المدنى".

وتابع: "طورنا قسم السكتة الدماغية المسئول عن جلطات المخ وبها أحدث أجهزة التنفس الصناعى وتم إنشاؤها من خلال التبرعات وإدارة تنمية الموارد"، وشدد على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، من خلال الفصل بين السلطات، قائلا: "مش اللى يعمل الدواء هو اللى يراقب واللى يراقب مش هو اللى يعمل الدواء.. الطب والصحة فى مصر اتأخر شوية وكذلك التربية والتعليم".