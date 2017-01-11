بيان عملى على حريق بمبنى المناطق بميناء دمياط

دمياط - عبده عبد البارى

أجرت هيئة ميناء دمياط، اليوم تدريباً عملياً على عملية إخلاء المبنى الإدارى للمنطقة الثالثة بأرصفة الميناء، وذلك بناءاً على بلاغ بنشوب حريق مفاجئ بأحد مكاتب المبنى، مما إستدعى التدخل السريع للإدارات المختصه للهيئة منها إدارة الأمن، وإدارة السلامه والصحه، و مركز العمليات والطوارئ والعاملون بالمنطقة.

قد شارك فى هذا البيان العملى، قوات الدفاع المدنى، والشرطة، ومختلف الجهات الأمنية بالميناء.

وقد أوضح البيان، نجاح جميع الجهات المشاركة فى أداء دورها، ما أدى إلى سرعة السيطرة على الموقف المفترض.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة ميناء دمياط، على التدريب الدائم لأفراد الإدارات التابعة لها بمختلف تخصصاتهم، وكذا تنشيط أعمال التنسيق بين إدارات الهيئة والجهات العاملة بالميناء.