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ضبط 7 أطنان سماد كيماوى قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

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ضبط 7 أطنان سماد كيماوى قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا ضبط 7 أطنان سماد كيماوى قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

>قنا – هند المغربى

تمكنت مباحث بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، من ضبط 20 قضية تموينية منها عدم الإعلان عن الأسعار وسلع بدون فواتير وذبح خارج السلخانة، وتولت نيابة مركز نجع حمادى برئاسة المستشار عاصم عسران رئيس النيابة، التحقيقات فى ضبط 7 أطنان سماد كيماوى قبل بيعها بالسوق السوداء.

 

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوة من مباحث التموين بإشراف المقدم تامر الحفناوى من ضبط السيارة رقم 9133 ص ح ا قيادة إسلام ع م ع 23 سنة سائق محملة ب 7 أطنان سماد كيماوى " احتكار سلعة بدون فواتير تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة

 

تم تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات .

 

وتولت نيابة مركز قوص جنوب محافظة قنا، التحقيقات فى اتهام  صاحب محل بقالة باحتكار طن أرز، وحبسه عن التداول وعدم طرحه للبيع.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث بتمكن قوة أمنية من مباحث التموين بإشراف المقدم تامر الحفناوى يفيد ضبط  طن أرز داخل محل بقالة ملك أشرف ع ع 46 سنة، واتهامه بحبسه عن التداول، وإخفائه بعدم طرحة للبيع تمهيدا لعرضه بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 


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مصر 365

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