أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط كميات من الزيت والسكر التموينى تباع بأسعار السوق السوداء بالإسماعيلية

Google+ Print
ضبط كميات من الزيت والسكر التموينى تباع بأسعار السوق السوداء بالإسماعيلية ضبط كميات من الزيت والسكر التموينى تباع بأسعار السوق السوداء بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

واصلت مباحث بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملاتها لضبط الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط ربع طن سكر، و1567 زجاجة زيت تموينى، من المخصصة للبطاقات التموينية، وكمية من الدواجن المجمدة ناقصة الوزن عن المدون على عبوتها، و65 أسطوانة غاز تباع بسعر السوق السوداء، وربع طن دقيق مدعم داخل مخبر سياحى.

 

 كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية، بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية، برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث، وتمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم 12582 نقل الإسماعيلية قيادة "حسين .س. ف" 17 سنة سائق، مقيم 11 أ مساكن الطرق والكبارى، محملة بعدد 65 أسطوانة بوتجاز منزلية، معبأة حصل عليها بدون وجه حق وبدون ترخيص، بمناقشته أقر بتجميع تلك الكمية لبيعها بالسوق السوداء .

 

ووردت معلومات لضباط الحملة، مفادها قيام أحد التجار بتوزيع كميات من الدواجن المجمدة، يتم التلاعب فى أوزانها، ووجود اختلاف مابين المدونة على الأكياس من الخارج وبين الفعلى للدواجن، مما يعد غشا وتدليسا للمستهلك، وقيامه باستخدام سيارة غير متوفر بها اشتراطات نقل المجمدات، مما قد يؤدى إلى فساد المنتجات المنقولة أثناء التوزيع ، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده ، أسفرت إحداها عن ضبط السيارة، رقم( ر و د 2631) نقل الشرقية مكشوفة، قيادة " سعد. م. ا" مواليد 1987 تاجر وموزع دواجن، مقيم مركز أبوكبير شرقية، بفحص السيارة تبين أنها محملة بكمية من الدواجن المجمدة مدون عليها من الخارج وزن 1300 جرام، وبوزن الدواجن تبين بلغت الواحدة 1150 جرام فعلياً، مما يعد غشا وتدليسا للمستهلك، و بلغت الكمية المضبوطة 250 دجاجة بإجمالى وزن 300 كيلو جرام، تحرر المحضر 162/2017 جنح مركز الاسماعيلية .

 

وتمكنت الحملة من ضبط "عبدالرحمن .ع .ع" مواليد 1991، تاجر تموينى بأبوصوير مقيم طريق المعاهدة أمام كوبرى أبوصوير، وفحص الكميات المستلمة خلال شهر 12/2016، وما تم صرفة فعليًا للمواطنين، وتبين للجنة الفحص استيلاء المذكور على كمية 652 زجاجة زيت تموينى، وكذا ربع طن سكر تموينى مخصص للتوزيع على بطاقات التموين الذكية.

 

كما تمكنت الحملة، من ضبط كل من " أسامة .ط .ع" 41 سنة صاحب مخبز سياحى مقيم حى السلام دائرة قسم ثان، لحيازته كمية من الدقيق المدعم الخاص بالمخابز البلدية، وزنت حوالى " 250 كيلو جرام" و" محمد .ع .س" 39 عاما تاجر مواد غذائية مقيم دائرة مركز فايد، لحيازته عدد ( 915 ) زجاجة زيت مخصص للبطاقات التموينية بدون وجه حق.

 

تم  التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري