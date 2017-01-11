ضبط كميات من الزيت والسكر التموينى تباع بأسعار السوق السوداء بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصلت مباحث التموين بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملاتها لضبط الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط ربع طن سكر، و1567 زجاجة زيت تموينى، من المخصصة للبطاقات التموينية، وكمية من الدواجن المجمدة ناقصة الوزن عن المدون على عبوتها، و65 أسطوانة غاز تباع بسعر السوق السوداء، وربع طن دقيق مدعم داخل مخبر سياحى.

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية، بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية، برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث، وتمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم 12582 نقل الإسماعيلية قيادة "حسين .س. ف" 17 سنة سائق، مقيم 11 أ مساكن الطرق والكبارى، محملة بعدد 65 أسطوانة بوتجاز منزلية، معبأة حصل عليها بدون وجه حق وبدون ترخيص، بمناقشته أقر بتجميع تلك الكمية لبيعها بالسوق السوداء .

ووردت معلومات لضباط الحملة، مفادها قيام أحد التجار بتوزيع كميات من الدواجن المجمدة، يتم التلاعب فى أوزانها، ووجود اختلاف مابين المدونة على الأكياس من الخارج وبين الفعلى للدواجن، مما يعد غشا وتدليسا للمستهلك، وقيامه باستخدام سيارة غير متوفر بها اشتراطات نقل المجمدات، مما قد يؤدى إلى فساد المنتجات المنقولة أثناء التوزيع ، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده ، أسفرت إحداها عن ضبط السيارة، رقم( ر و د 2631) نقل الشرقية مكشوفة، قيادة " سعد. م. ا" مواليد 1987 تاجر وموزع دواجن، مقيم مركز أبوكبير شرقية، بفحص السيارة تبين أنها محملة بكمية من الدواجن المجمدة مدون عليها من الخارج وزن 1300 جرام، وبوزن الدواجن تبين بلغت الواحدة 1150 جرام فعلياً، مما يعد غشا وتدليسا للمستهلك، و بلغت الكمية المضبوطة 250 دجاجة بإجمالى وزن 300 كيلو جرام، تحرر المحضر 162/2017 جنح مركز الاسماعيلية .

وتمكنت الحملة من ضبط "عبدالرحمن .ع .ع" مواليد 1991، تاجر تموينى بأبوصوير مقيم طريق المعاهدة أمام كوبرى أبوصوير، وفحص الكميات المستلمة خلال شهر 12/2016، وما تم صرفة فعليًا للمواطنين، وتبين للجنة الفحص استيلاء المذكور على كمية 652 زجاجة زيت تموينى، وكذا ربع طن سكر تموينى مخصص للتوزيع على بطاقات التموين الذكية.

كما تمكنت الحملة، من ضبط كل من " أسامة .ط .ع" 41 سنة صاحب مخبز سياحى مقيم حى السلام دائرة قسم ثان، لحيازته كمية من الدقيق المدعم الخاص بالمخابز البلدية، وزنت حوالى " 250 كيلو جرام" و" محمد .ع .س" 39 عاما تاجر مواد غذائية مقيم دائرة مركز فايد، لحيازته عدد ( 915 ) زجاجة زيت مخصص للبطاقات التموينية بدون وجه حق.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.