هبوط أرضى جديد "بطابية صالح" غرب الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قام حي غرب برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب،عصر اليوم، بمعاينه الهبوط الأرضي الكائن بطابيه صالح أمام عماره 24 وخلف بلوك 25، حيث تبين من المعاينه، ان مساحه الهبوط 4 متر عمق.

وأشار حى غرب فى بيان له منذ قليل، الى ان الهبوط الأرضى جاء بسبب وجود كسر بماسوره المياه، وجاري العمل من خلال هندسة مياة القباري لغلق المياه، وتركيب ماسوره جديده ، كما ستقوم مديريه الطرق والنقل باعمال اعادة الشئ لاصله بعد الانتهاء من تركيب ماسورة المياة الجديده، وذلك بوجود مدير طرق غرب الاسكندرية.

يذكر أن منطقة طابية صالح تعد من المناطق العشوائية الخطرة على السكان، و ذلك بسبب بنائها أعلى مقابر الاسكندرية القديمة، و هو ما يعرضها الى حوادث هبوط أرضى متكررة.