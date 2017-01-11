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تقنية جديدة لعلاج ضيق الشريان الأورطى باستخدام الأشعة التداخلية

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تقنية جديدة لعلاج ضيق الشريان الأورطى باستخدام الأشعة التداخلية تقنية جديدة لعلاج ضيق الشريان الأورطى باستخدام الأشعة التداخلية

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور محمد حسنى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بطب قصر العينى خلال مؤتمر الشرق الأوسط للأشعة التداخلية لعلاج الشرايين، والأوعية، والأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه يمكن علاج تمدد وانشطار الشريان الأورطى بالأشعة التداخلية باستخدام دعامات مغطاة.

 

 

وقال، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن التمدد غالبا لم تتم معرفة سببه حتى الآن، لكن الانشطار يحدث نتيجة الحوادث، أو ارتفاع ضغط الدم المفاجئ وبعض الأمراض المناعية، موضحا أن الانشطار يسبب ضيق للمسار الطبيعى للدم داخل الشريان الأورطى ،ويحدث انسداد للشرايين المغذية للأمعاء والكلى مما يسبب للمريض آلام شديدة بالصدر تشبه أعراض الذبحة الصدرية.

 

وأضاف الدكتور محمد حسنى يتم علاجه عن طريق الأشعة التداخلية بالقسطرة من خلال الشريان الفخذى، وإدخال دعامة مغطاة تعمل على غلق الانشطار، وإعادة سريان الدم للمسار الطبيعى، موضحا أن الشريان الأورطى مسئول عن تغذية جميع أعضاء الجسم، وحدوث انشطار فيه يؤدى إلى نقص بالدورة الدموية بالشريان الذى تم انسداده من خلال الانشطار، مضيفا أنها تقنية حديثة، وتجرى بالمستشفيات الجامعية مثل قصر العينى وعين شمس.


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