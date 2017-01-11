سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11/1/2017 في السوق السوداء و البنوك

سعر الريال السعودي اليوم، حيث وصلت العملة السعودية في المصرف المتحد إلى 4.92 جنيه للشراء، متابعة تتكرر يوميا وآخر أخبار العملة السعودية في أسواق صرف العملات مقابل الجنيه المصري، حيث اشتعل الريال السعودي في السوق السوداء، ونتابع في التقرير أسعار العملة السعودية في جميع البنوك العاملة في مصر، والتي رفعت أسعار الريال كثير منذ قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات.

وقال وزير المالية السعودي أن سلم الرواتب في المملكة يكلف المملكة 480 مليار ريال، وهو ما لا يتناسب تماما مع دخل تداول النفط لصالح السعودية، وأشار إلى أن الإيرادات الأخرى في الموازنة العامة لا يشكل سوى 200 مليار، غير كافية للصيانة والإصلاحات، ومشاريع البنية التحتية أو أي مشروعات أخرى.

وأضاف الوزير السعودي، أن كارثة اقتصادية قد تدمر المملكة العربية السعودية، وأشار إلى بطء النمو الاقتصادي ووجود عجز في الموازنة العامة، مما اضطر الحكومة إلى رفع الدعم وكذلك فرض ضرائب ورسوم ضريبية جديدة، وأضاف الوزير أن دخل السعودية من النفط هذا العم قد انخفض إلى 329 مليار ريال فقط.

سعر الريال اليوم في البنوك الأربعاء 11/1/2017

وصلت أسعار الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وسجل البنك الأهلي المصري، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل 4.93 جنيه، بينما يبيع الورقة السعودية مقابل 4.96 جنيه، وفيما يلي قائمة أسعار الريال في البنوك كاملة.

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك الأهلي المصري 4.93 4.96

بنك مصر 4.93 4.96

البنك العربي الأفريقي الدولي 4.92 4.98

بنك قناة السويس 4.92 5.00

المصرف المتحد 4.92 5.00

بنك الإسكندرية 4.91 4.92

البنك المركزي المصري 4.90 4.94

بنك بلوم 4.89 4.92

كريدي أجريكول 4.87 4.96

بنك فيصل الإسلامي 4.87 4.92

بنك القاهرة 4.84 4.94

بنك البركة 4.82 5.07

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.82 4.89

البنك الوطني اليوناني 4.80 4.91

بنك مصر إيران للتنمية 4.78 4.93

البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 4.76 4.85

التعمير والإسكان 4.20 5.14

سعر الريال في السوق السوداء

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك.

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وتشير أغلب التوقعات أن العملة السعودية دائما ما تتبع سعر الدولار الأمريكي، والمعروف أن الدولار يرتفع يوميا في سوق الصرف، نتيجة المزايدات التي تجريها بعض البنوك الصغيرة، والمضاربات في سعر العملة، لمحاولة كل بنك جذب المواطنين لتبديل العملات العربية والأجنبية خاصة مع وجود العديد من الفروع من كل بنك في كافة المحافظات المصرية.

تحديث اليوم الأربعاء 10/1

واصل بنك مصر والبنك الأهلي تصدر قائمة البنوك، حيث سجلت البنوك الحكومية 4.93 جنيه للشراء، في مقابل 4.96 جنيه لبيع الورقة السعودية، وأيضا ظهر بنك البركة مسجلا 4.82 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية حققت العملة 4.91 جنيه للشراء في مقابل 4.92 جنيه للبيع في جميع فروع البنك.

وفي تطور رهيب، أعلنت البنوك الحكومية الشهيرة، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، رفع أسعار الريال السعودي في جميع الفروع، وسجل الريال في هذه البنوك 4.93 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 4.96 جنيه، مما يعد تطورا كبيرا للريال.

شبكةعيونالإخبارية

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