سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2017 في محلات الصاغة في مصر

أسعار الذهب اليوم، اتصفت أسعار الذهب في محلات الصاغة بالأمس بالهدوء والثبات، على الرغم من أنه تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار وتتأرجح بين الصعود والنزول في اليوم الواحد أكثر من مرة، فيكون سعر الذهب صباحا مستقرا عند السعر الذي يتم تسجيله مساء اليوم الذي قبله، وعند الظهيرة حتى المساء يرتفع ما يقارب 2- 7 جنيه لجرام الذهب الواحد وفي المساء يتراجع ايضا بذات النسبة.

هذا التذبذب في سعر الذهب في مصر، هو كنتيجة من نتائج قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي، حيث ارتفع بشكل كبير فاق كل التوقعات، ذلك أن ارتفاع سعر الذهب يرتبط مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، لوجود علاقة طردية بين الدولار والذهب ارتفاعا وهبوطا، فكلما ارتفع الدولار ، يرتفع سعر الذهب، وبالعكس أيضا صحيح، كما أنه يتأثر بالسعر العالمي للذهب، وقد شهدت أسعار الذهب استقرار ملحوظا في الآونة الأخيرة ، نتيجة لاستقرار سعر صرف الدولار نسبيا، إلا أنه تطرأ تغيرات طفيفة على سعر الذهب تكاد لا تذكر خلال اليوم الواحد تتراوح صعودا أو نزولا ما بين 3 حتى 7 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2017 في مصر:

بلغ سعر الذهب بمختلف عياراته في سوق الصاغة اليوم في أغلب المناطق كما تم تسجيله حسب آخر تحديث وهو كما يلي: (متوسط سعر جرام الذهب في السوق المصرية)

الوحدة / العيار

السعر بالجنيه المصري

عيار 24

720

عيار 22

660

عيار 21

630

عيار 18

540

الأونصة

22392

الجنيه الذهب

5040

كيلو الذهب

720000

شبكةعيونالإخبارية

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