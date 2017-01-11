سعر الدولار اليوم الاربعاء 11-1-2017 في البنوك والسوق السوداء – الطلب المتزايد يرفع سعر الدولار

أضطرابات يشهدها سعر الدولار اليوم الاربعاء 11 يناير 2017 في البنوك الخاصة والحكومية إلي أدنى مستوى له منذ شهر من الأن، لكنة شهد أرتفاع في سعر الدولار تلك الأيام في السوق السوداء وفي البنوك وذلك بعد الهبوط الذي حدث، في وقت يتخوف العديد من المواطنين من غلاء وزيادة اسعار السلع والمنتجات، الامر الذي يؤثر مباشرة علي العديد من المصريين، وسنتابع معكم اليوم الجمعة اسعار الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر وفي السوق السوداء، وسنحدث المقالة بكل جديد يحدث في البيع والشراء، بأسعار كل بنكن تابعونا علي هذة المقالة.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 11/1/2017 في السوق السوداء غير مستقر هو الاخر، حيث ان الاسعار مختلفة بين التجار، ولكن السعر المتداول الان بين 18.90 و 19.00 وقد تستطيع أذا كنت مفاوضاً جيداً ان ترفع السعر إلي اكثر من ذلك، حيث ان الاسعار بالسوق السوداء متفاوتة بشكل كبير.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار أن سعر الدولار اليوم الاربعاء 11-1-2017 في جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية سواء خاصة او حكومية، تعرفوا على أسعار البيع والشراء عبر ذلك الجدول المدون به جميع الأسعار.

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.69 18.72

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.65 18.79

كريدي أجريكول مصر 18.60 18.85

إتش إس بي سي مصر 18.60 19.00

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.60 18.70

البنك التجاري الدولي 18.56 18.66

بنك قناة السويس 18.55 18.75

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.55 18.69

المصرف المتحد 18.55 18.75

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.55 18.75

بنك القاهرة 18.50 18.60

البنك اﻷهلي المصري 18.50 18.60

بنك مصر 18.50 18.60

بنك بلوم مصر 18.50 18.65

بنك التعمير والإسكان 18.40 18.65

بنك الإسكندرية 18.38 18.42

البنك المركزي المصري 18.37 18.53

بنك البركة مصر 18.35 18.60

البنك اﻷهلي اليوناني 18.35 18.60

البنك العربي مصر. 18.35 18.45

بنك مصر إيران للتنمية 18.30 18.40

البنك المصري الخليجي 18.30 18.40

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.25 18.35

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يختلف علي حسب المبلغ المراد بيعه لتاجر العمله، لكن متوسط سعره هو 18.75 جنية ومن المتوقع أثناء المفاوضات بينك وبين ،التاجر ان يزيد ذلك السعر خاصة اذا كان معك مبلغاً كبيراً من الدولارات. اما سعر الدولار في البنوك فأنظر إلي هذا الجدول أسفل لمعرفة سعر كل بنك.على حدا.

وقد قال الرئيس المصري السيسي، في كلمة سابقة أن سعر الدولار مقابل الجنية ليس عادلاً، مؤكداً أن سعر الدولار سينخفض في الأيام المقبلة، ويبدو أنه ينخفض الأن بسرعة كبيرة غير متوقعة علي مدار أسبوعين متتالين.أرتفاع سعر الدولار اليوم الأمريكي لديه عدة أسباب لعل أبرزها عدم عودة السياحة لطبيعتها منذ 2011 إلي الأن، مع نقص تحويلات المصريين بالخارج إلي أقاربهم كان سبب هو الاخر، بالإضافة إلي عدم عودة الأستثمار إلي البلاد منذ 6 سنوات.

تشهد البنوك البنوك اليوم هدوء كبير خلال المعاملات الصباحية، لكنه هدوء، حيث ان سعر الدولار بالبنوك لمي يتغير إلي الان، وهو ما لاحظناه منذ بداية اليوم، حيث ان الاسعار كما حتى الان منذ أسعار الامس.

وقد أنتهت معاملات يوم أمس السبت علي تلك الأسعار التي أمامنا بالجدول أعلي سواء بالبنوك او بالسوق السوداء، وقد بدأ سعر الدولار اليوم بالبنوك بالأسعار نفسها التي تم الاختتام عليها أمس، حيث أن الأسعار ما زالت كما هي سواء في البنوك أو في السوق السوداء.

ويتوقع الكثيرون ان تختلف الأسعار اليوم في البنوك ، خاصة وأن اليوم يعتبر يوماً رسمياً للعمل في العديد من البنوك، و سنكون معكم علي مدار اليوم تحسباً لحدوث أى جديد، خاصة مع التوقعات بحدوث نشاط اليوم في سعر الدولار في السوق السوداء.

أفضل سعر للشراء متواجد الأن في البنوك هو 18.40 وذلك ببنك hsbc اما افضل سعر للبيع متواجد الأن بالبنوك، وذلك ببنك مصر هو 18.10، كما أن سعر الدولار من المتوقع أن يحدث أرتفاع في تعاملات البنوك اليوم فث الفترة المسائية أو قبلها، حيث ان المؤشر يتجه نحو أرتفاع سعر الدولار الأمريكي اليوم مقبل الجنية المصري في البنوك وفي السوق السوداؤ ايضاً، كونوا معنا لمتابعة كل جديد في سعر الدولار اليوم.

واصل سعر الدولار الان في مصر أرتفاعه بالأسواق الموازية حيث مع تعاملات فترة الظهيرة أقترب سعر الدولار من الـ 19 جنية مصري، حيث سجل 18.95، ويبدو ان التوقعات التي أشارت إلي أرتفاع سعر الدولار مقابل الجنية قد بدأت بالفعل تظهر صحتها.

ويقدم البنك الاهلي الكويتي أعلى سعر للدولار مقابل 18.69 قرشا، بينما يقدم بنك فيصل أفضل سعر بيع للدولار مقابل 18.35 قرشا. كما أن الجميع في حالة ترقب وحذر كبير في معاملات اليوم في مصر، حيث أن الاسعار ما زالت كما هى، مع احتمالية أرتفاع سعر الدولار الأمريكي بشكل كبير الان في مصر، في يوم سيكون فاصل لمعرفة الأسعار خلال الأسبوع الحالي سواء في السوق السوجاء او البنوك.

يبدو ان الجنية المصري ليس قادر علي الصمود أمام المطالبات المتزايدة للدولار الامريكي، حيث أن السعر الان مرتفع وسوف يرتفع أكثر من ذلك في الأيام المقبلة كما هو متوقع، وقد نشهد اليوم أرتفاعاً أخر كبيراً غير متوقع، حيث أن البنوك في حاجة كبيرة إلي أرقام كبيرة من العملة الامريكية، نظراً للطلب المتزايد من علائها.

شبكةعيونالإخبارية

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