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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10/1/2017 عيار 21 بمحلات الصاغة الان صعود طفيف لسعر الجرام

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10/1/2017 عيار 21 بمحلات الصاغة الان صعود طفيف لسعر الجرام سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10/1/2017 عيار 21 بمحلات الصاغة الان صعود طفيف لسعر الجرام

أستقرت   الذهب اليوم الثلاثاء 10-1-2017، على اسعارها امس ، وسنتعرف الأن  اليوم في ، الذي مر بمرحلة ماا بين الأستقرار والهبوط، حيث ان سعر الذهب مرتبط أرتباطاً بسعر الدولار الامريكي، وهو ما يجعل سعر الذهب الان متأرجح بشكل كبير، وسوف نتعرف علي أخر أسعار الذهب الان في مصر حيث أن سعر المعدن النفيس قد استقر رغم ارتفاع الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية المصري وتحرير سعره أمام العملات الأجنبية قبل ما يقرب شهرين من الان.

أرتفع سعر الذهب في تلك الفترة مع تدنى المستوي الأقتصادى لعدد كبير من المواطنون في مصر، بسبب الأحداث التي جرت في مصر منذ العام 2011، والتي أدت إلي تدمير لقطاع السياحة وغلق العديد من المصانع، وأنسحاب العديد من المستثمرين الأجانب من السوق المصري، أدى ذلك إلي عزوف عدد كبير من الشباب الذين هم مقبلون علي الزواج عن شراء ما يسمي بـ “الشبكة”، وقد تم اطلاق العديد من المبادرات في العديد من المحافظات المصرية التي تدعو إلي الأستغناء عن الذهب عند الزواج، نظراً لأرتفاع سعره، والتسهيل علي الشباب.


سعر الذهب اليوم


الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  722
عيار 22  662
عيار 21  632
عيار 18  542
عيار 14  421
عيار 12  361
الاوقية  22,463
الجنيه الذهب  5,056
الكيلو  722,286

سعر الذهب في مصر هو مرتبط أرتباطاً كلياً بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري، ولهذا نجد ان سعر الذهب في اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع الامريكي أمام العملة المصرية، وأن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار الذهب في السوق المصري

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