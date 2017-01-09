أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 9-1-2017 في الاسواق المصرية

شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعا، تبعا لارتفاع الأسعار عموما شملت مختلف السلع، مع مطلع العام الجديد 2017، ثم استقرت على هذه الاسعار الجديدة بعد الزيادة ، رغم التوقعات الكثيرة من قبل التجار بارتفاع سعر اللحوم والدواجن خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، وتراوح الارتفاع الذي طرأ على أسعار اللحوم والدواجن ما بين 3 – 10 جنيه على بعض الأنواع، وهي ثابتة على ذات الأسعارالآن، ولكن مع فروقات بسيطة بين منطقة وأخرى، ومن تاجر لآخر، فارتفع سعر الكيلو 10 جنيه لكل من لحم البتلو، وكذلك اللحم السوداني، واللحم الجاموس، أما الدواجن فما زالت تحافظ على ثباتها دون أي تغيير، ومن غير المتوقع في ظل الظروف الحالية واستقرار الدولار أن تطرأ تغيرات على الأسعار من حيث الارتفاع إلا إذا أخذ سعر الدولار بالارتفاع ، ونقدم لكم آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق: اسعار اللحوم في الاسواق اليوم الاثنين 9 يناير:

المادة / كيلو

السعر/ جنيه مصري

اللحم البتلو

110 – 150

اللحم الجاموسي

100 – 110

اللحم الجملي

70 – 95

لحم الكندوز

95- 100

لحم البوفتيك

110

اللحم البرازيلي

50 – 75

اللحم السوداني

70 – 75

اللحم الضأن البلدي

95 – 125

اللحم الضأن المستورد

55- 75

السجق

60 – 70

الكبدة البلدي

100 – 110

الكبدة المستوردة

30 – 55

متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم الاثنين 9 يناير

المادة / كيلو

السعر / جنيه مصري

الفراخ البيضاء

20 – 28

الدواجن البيضاء المبردة

25 – 35

الفراخ البلدي

29 – 38

الارانب

45 – 49

البط

30 – 35

الرومي

30 – 37

السمان

23 – 27

الحمام

40 – 47

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

شبكةعيونالإخبارية

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