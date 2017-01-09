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أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 9/1/2017 وسعر اليورو يرتفع

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أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 9/1/2017 وسعر اليورو يرتفع أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 9/1/2017 وسعر اليورو يرتفع

العملات اليوم في بنك ، حيث نتابع كل ما يصدر من نشرات خاصة بأسعار اليورو والدولار وباقي العملات في بنك مصر، والتي يتيح من خلالها لعملائه، معرفة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حيث يعتبر البنك من أكبر البنوك العاملة في مصر، سواء كانت التعاملات للسحب والإيداع، أو التحويلات الخارجية.

ومن ناحية أخرى، نجح بنك القاهرة الحكومي والذي يعد من البنوك الرائدة، في الوصول إلى رقم كبير في الأرباح الخاصة بالبنك، وأشارت تقارير إلى أرباح وصلت إلى 3 مليار جنيه مع ختام عام 2016، والجدير بالذكر أن بنك القاهرة قد حصل على العديد من الجوائز من كبرى المنظمات المصرفية الدولية، وينوي البنك مواصلة نجاحاته.
اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 18.01 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.16 جنيه، فيما يعد تصعيدا خطيرا لسعر العملة منذ قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأخرى.
سعر اليورو اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى 18.94 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 19.13 جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 9/1/2017
دولار أمريكي  18.01  18.16  18.01  18.16
يورو  18.9411  19.1383  18.950588  19.147904
جنيه إسترليني  21.938  22.273  21.94895  22.284136
فرنك سويسري  17.6707  17.8563  17.679557  17.865224
كرون دنماركي  2.5481  2.5746  2.549414  2.57585
دينار كويتي  58.8697  59.3167  58.866407  59.346405
ريال سعودي  4.8015  4.84  4.801248  4.842408
دينار أردني  25.4127  25.6188  25.411316  25.631616
دينار بحريني  47.7655  48.1431  47.762896  48.167206
ريال قطري  4.9462  4.9854  4.945897  4.987915
ريال عماني  46.7817  47.144  46.779053  47.167606
درهم الإمارات العربية  4.9033  4.9423  4.903077  4.944726
كرون سويدي  1.9848  2.0056  1.985828  2.006608
كرون نرويجي  2.1068  2.129  2.10788  2.13003
دولار كندي  13.5802  13.7226  13.586944  13.729493
دولار استرالي  13.1257  13.2992  13.132251  13.305832
ين ياباني  15.3251  15.5255  15.332714  15.533316
سعر الدولار في السوق السوداء

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.60 جنيه للشراء مقابل 19.80 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

ونجح البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، واختفت شركات الصرافة من أسواق تداول العملة، منذ بداية قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي نجح في السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

تحديث الاثنين 8/1

 

استقرت أسعار العملة الخضراء في فروع بنك مصر، وثبت الدولار عند مستوى 17.85جنيه للشراء، مقابل 18.10 جنيه للبيع، مما أدى إلى ضعف الإقبال على تحويل العملات بفروع البنك، وفي شأن آخر سجل الدينار الكويتي 58.27 و 59.15 جنيه للشراء والبيع، في سياق آخر، وصل سعر الين الياباني 15.23 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 15.72 مقابل الجنيه، وسجل الدولار الأسترالي، 13.01 جنيه للشراء، مقابل 13.30 جنيه للبيع في جميع الفروع.

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