أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 9/1/2017 وسعر اليورو يرتفع

أسعار العملات اليوم في بنك مصر، حيث نتابع كل ما يصدر من نشرات خاصة بأسعار اليورو والدولار وباقي العملات في بنك مصر، والتي يتيح من خلالها لعملائه، معرفة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حيث يعتبر البنك من أكبر البنوك العاملة في مصر، سواء كانت التعاملات للسحب والإيداع، أو التحويلات الخارجية.

ومن ناحية أخرى، نجح بنك القاهرة الحكومي والذي يعد من البنوك الرائدة، في الوصول إلى رقم كبير في الأرباح الخاصة بالبنك، وأشارت تقارير إلى أرباح وصلت إلى 3 مليار جنيه مع ختام عام 2016، والجدير بالذكر أن بنك القاهرة قد حصل على العديد من الجوائز من كبرى المنظمات المصرفية الدولية، وينوي البنك مواصلة نجاحاته.

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 18.01 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.16 جنيه، فيما يعد تصعيدا خطيرا لسعر العملة منذ قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأخرى.

سعر اليورو اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى 18.94 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 19.13 جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 9/1/2017

دولار أمريكي 18.01 18.16 18.01 18.16

يورو 18.9411 19.1383 18.950588 19.147904

جنيه إسترليني 21.938 22.273 21.94895 22.284136

فرنك سويسري 17.6707 17.8563 17.679557 17.865224

كرون دنماركي 2.5481 2.5746 2.549414 2.57585

دينار كويتي 58.8697 59.3167 58.866407 59.346405

ريال سعودي 4.8015 4.84 4.801248 4.842408

دينار أردني 25.4127 25.6188 25.411316 25.631616

دينار بحريني 47.7655 48.1431 47.762896 48.167206

ريال قطري 4.9462 4.9854 4.945897 4.987915

ريال عماني 46.7817 47.144 46.779053 47.167606

درهم الإمارات العربية 4.9033 4.9423 4.903077 4.944726

كرون سويدي 1.9848 2.0056 1.985828 2.006608

كرون نرويجي 2.1068 2.129 2.10788 2.13003

دولار كندي 13.5802 13.7226 13.586944 13.729493

دولار استرالي 13.1257 13.2992 13.132251 13.305832

ين ياباني 15.3251 15.5255 15.332714 15.533316

سعر الدولار في السوق السوداء

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.60 جنيه للشراء مقابل 19.80 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

ونجح البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، واختفت شركات الصرافة من أسواق تداول العملة، منذ بداية قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي نجح في السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

تحديث الاثنين 8/1

استقرت أسعار العملة الخضراء في فروع بنك مصر، وثبت الدولار عند مستوى 17.85جنيه للشراء، مقابل 18.10 جنيه للبيع، مما أدى إلى ضعف الإقبال على تحويل العملات بفروع البنك، وفي شأن آخر سجل الدينار الكويتي 58.27 و 59.15 جنيه للشراء والبيع، في سياق آخر، وصل سعر الين الياباني 15.23 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 15.72 مقابل الجنيه، وسجل الدولار الأسترالي، 13.01 جنيه للشراء، مقابل 13.30 جنيه للبيع في جميع الفروع.

شبكةعيونالإخبارية

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