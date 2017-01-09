سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 9/1/2017 في السوق السوداء ووزير المالية السعودي يحذر من انهيار اقتصادي في المملكة

سعر الريال السعودي اليوم، حيث أسعار العملة السعودية مع بداية يوم مصرفي هام، ونتابع عن قرب بداية تعاملات البنوك الرسمية اليوم، والخاصة بأسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، في شركات الصرافة والسوق السوداء لتجارة العملة، حيث من المعروف أن الريال من أهم العملات التي تهم المواطن المصري بسبب العمل بالسعودية أو السفر للعمرة.

على جانب آخر، تحدث وزير المالية السعودي، أن كارثة اقتصادية قد تدمر المملكة العربية السعودية، وأشار إلى بطء النمو الاقتصادي ووجود عجز في الموازنة، مما اضطر الحكومة إلى رفع الدعم وكذلك فرض ضرائب ورسوم جديدة، وأضاف الوزير أن دخل المملكة من النفط هذا العم قد انخفض إلى 329 مليار ريال فقط.

وأشار الوزير إلى أن الرواتب في المملكة تكلف الحكومة 480 مليار ريال، وهو ما لا يتناسب تماما مع دخل تداول النفط، وأشار إلى أن الإيرادات الأخرى في الموازنة لا تشكل سوى 200 مليار، غير كافية للصيانة والإصلاحات، ومشاريع البنية التحتية أو أي مشروعات أخرى.

سعر الريال اليوم في البنوك الاثنين 9/1/2017

وصلت أسعار الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل 4.95 جنيه، بينما يبيع الورقة السعودية مقابل 5.03 جنيه، وفيما يلي قائمة أسعار الريال في البنوك كاملة.

البنك سعر الشراء سعر البيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.95 5.03

بنك الإسكندرية 4.87 4.88

المصرف المتحد 4.83 4.87

البنك المركزي المصري 4.81 4.87

البنك الأهلي المصري 4.80 4.84

بنك مصر 4.80 4.84

كريدي أجريكول 4.80 4.87

البنك المصري الخليجي 4.79 4.85

بنك بلوم 4.78 4.85

بنك مصر إيران للتنمية 4.76 4.95

البنك الوطني اليوناني 4.76 4.86

بنك قناة السويس 4.76 4.85

البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 4.76 4.85

البنك العربي الأفريقي الدولي 4.75 4.84

بنك فيصل الإسلامي 4.75 4.85

بنك القاهرة 4.71 4.83

بنك البركة 4.68 4.93

التعمير والإسكان 4.20 5.14

سعر الريال في السوق السوداء

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك.

وتشير أغلب التوقعات أن العملة السعودية دائما ما تتبع سعر الدولار الأمريكي، والمعروف أن الدولار يرتفع يوميا في سوق الصرف، نتيجة المزايدات التي تجريها بعض البنوك الصغيرة، والمضاربات في سعر العملة، لمحاولة كل بنك جذب المواطنين لتبديل العملات العربية والأجنبية خاصة مع وجود العديد من الفروع من كل بنك في كافة المحافظات المصرية.

تحديث اليوم الاثنين 9/1

واصل بنك سايب تصدره لقائمة البنوك، حيث سجل 4.95 جنيه للشراء، في مقابل 5.03 جنيه لبيع الورقةالسعودية، وواصل بنك البركة التراجع المستمر مسجلا 4.68 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية حققت العملة 4.86 جنيه للشراء في مقابل 4.87 جنيه للبيع في جميع فروع البنك.

شبكةعيونالإخبارية

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