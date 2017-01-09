أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 9/1/2017 في الأسواق المصرية

بعد أن تجاوزت أسعار الحديد الـ 10000 جنيه للطن الواحد، فقد استقرت على ذات الاسعار التي سجلتها، منذ ارتفاعها ، وهي ثابتة بعد أن قررت المؤسسات والشركات بتثبيت سعر الحديد، على أثر تراجع سعر الدولار في الأيام الماضية القليلة، سواء في البنوك الرسمية والعاملة في مصر، أو في السوق السوداء، على الرغم من أنه ترددت أقاويل نقلا عن حديد عز بعزمه على رفع الأسعار ابتداءا من يوم السبت، بمقدار 185 جنيه للطن، غير أن ذلك لم يحدث وبقيت تلك الأقاويل في إطار الشائعات.

وفيما يلي جدول بمتوسط أسعار الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 9 يناير:

الشركة البائعة

سعر الطن الواحد بالجنيه المصري

حديد عز

10400

حديد الدخيلة

10100

حديد بشاي

10380

حديد العتال

10300

حديد عطية

10300

حديد سرحان

10100

حديد الكومي

10100

حديد المصريين

10450

حديد المعادي

10050

حديد العشري

10100

حديد اركو

9550

حديد قوطة

9650

حديد الجيوشي

10100

حديد اكتوبر

9600

حديد بيانكو

9650

حديد المراكبي

10150

متوسط أسعار الاسمنت اليوم الاثنين 9 يناير:

قامت شركات ومصانع الاسمنت على غرار شركات الحديد برفع أسعار الاسمنت، واستقرت أسعار الاسمنت نسبيا، غير أنه بالأمس شهدت أسعار الاسمنت تراجعا ملحوظا تراوح ما بين 2- 20 جنيه للطن الواحد، واليوم سجلت ذات الأسعار التي أقفلت عليها بالأمس دون أي تغيير يذكر وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:

الشركة البائعة

سعر الطن الواحد بالجنيه المصري

الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح

830

الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر

790

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير

773

اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك

788

اسمنت اسيك المنيا منتج حورس

773

اسمنت النهضة منتج الصخرة

748

اسمنت وادى النيل منتج المصرى

763

لافارج للاسمنت منتج المخصوص

808

اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان

743

اسمنت العريش منتج العسكرى

763

اسمنت سيناء منتج سيناء

763

الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر

768

رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران

713

السويس للاسمنت منتج السويس

808

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة

808

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو

743

اسمنت حلوان منتج حلوان

808

اسمنت شورى منتج شورى

745

مصر بنى سويف

780

السويدى

813

جنوب الوادى

770

بنى سويف منتج تايتان

748

مصر للاسمنت قنا منتج المسلة

743

يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.

شبكةعيونالإخبارية

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