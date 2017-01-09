سعر الذهب اليوم الاثنين 9-1-2017 في محلات الصاغة في مصر و إرتفاع الذهب من جديد

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا عند منتصف النهار لتصل إلى 722 جنيه لعيار 24، ثم تواصل ارتفاعها الثاني عند المساء مسجلة سعر الذهب لنفس العيار 725 جنيه، على الرغم من استقرار سعر الدولار، هذا التذبذب في سعر الذهب في مصر، هو كنتيجة من نتائج قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي، حيث ارتفع بشكل كبير فاق كل التوقعات، ذلك أن ارتفاع سعر الذهب يرتبط مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، لوجود علاقة طردية بين الدولار والذهب ارتفاعا وهبوطا، فكلما ارتفع الدولار ، يرتفع سعر الذهب، وبالعكس أيضا صحيح، كما أنه يتأثر بالسعر العالمي للذهب، وقد شهدت أسعار الذهب استقرار ملحوظا في الآونة الأخيرة ، نتيجة لاستقرار سعر صرف الدولار نسبيا، إلا أنه تطرأ تغيرات طفيفة على سعر الذهب تكاد لا تذكر خلال اليوم الواحد تتراوح صعودا أو نزولا ما بين 3 حتى 5 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-1-2017 في مصر:

بلغ سعر الذهب بمختلف عياراته في سوق الصاغة اليوم في أغلب المناطق كما تم تسجيله حسب آخر تحديث وهو كما يلي: (متوسط سعر جرام الذهب في السوق المصرية)

الوحدة / العيار

السعر بالجنيه المصري

عيار 24

725

عيار 22

664

عيار 21

634

عيار 18

543

الأونصة

22534

الجنيه الذهب

5072

كيلو الذهب

724571

شبكةعيونالإخبارية

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