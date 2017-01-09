سعر الذهب اليوم الاثنين 9-1-2017 في محلات الصاغة في مصر و إرتفاع الذهب من جديد

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا عند منتصف النهار لتصل إلى 722 جنيه لعيار 24، ثم تواصل ارتفاعها الثاني عند المساء مسجلة سعر الذهب لنفس العيار 725 جنيه، على الرغم من استقرار سعر الدولار، هذا التذبذب في سعر الذهب في مصر، هو كنتيجة من نتائج قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي، حيث ارتفع بشكل كبير فاق كل التوقعات، ذلك أن ارتفاع سعر الذهب يرتبط مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، لوجود علاقة طردية بين الدولار والذهب ارتفاعا وهبوطا، فكلما ارتفع الدولار ، يرتفع سعر الذهب، وبالعكس أيضا صحيح، كما أنه يتأثر بالسعر العالمي للذهب، وقد شهدت أسعار الذهب استقرار ملحوظا في الآونة الأخيرة ، نتيجة لاستقرار سعر صرف الدولار نسبيا، إلا أنه تطرأ تغيرات طفيفة على سعر الذهب تكاد لا تذكر خلال اليوم الواحد تتراوح صعودا أو نزولا ما بين 3 حتى 5 جنيه.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-1-2017 في مصر:
بلغ سعر الذهب بمختلف عياراته في سوق الصاغة اليوم في أغلب المناطق كما تم تسجيله حسب آخر تحديث وهو كما يلي: (متوسط سعر جرام الذهب في السوق المصرية)
الوحدة / العيار
السعر بالجنيه المصري
عيار 24
725
عيار 22
664
عيار 21
634
عيار 18
543
الأونصة
22534
الجنيه الذهب
5072
كيلو الذهب
724571إعلان - Ads إعلان - Ads