سعر الدولار اليوم الإثنين 9-1-2017 في جميع البنوك والسوق السوداء في مصر

سعر الدولار اليوم، بعد عودة البنوك بالأمس لممارسة أنشطتها في مجال تبادل العملات بعد توقف أول من أمس بسبب العطلة الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كان من المتوقع أن تشهد حركة سعر الدولار تغيرا، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر على أسعار صرف الدولار لدى البنوك أما في السوق السوداء، فقد شهد سعر الدولار ارتفاعا في بداية التعاملات ثم استقرارا ثم انخفاضا عند المساء، ومع ذلك ما زال الفارق بين سعري البنوك والسوق السوداء كبير إلى حد ما.

وبدأت البنوك اليوم بممارسة نشاطها، مسجلا سعر الدولار ذات الاسعار التي أقفل عليها بالأمس ، وهذا الواقع يوحي بأن استقرارا وثباتا سوف يلقي بظلاله على تعاملات البنوك بالدولار، خلال الفترة القادمة ما لم تطرأ ظروف جديدة تغير الحال سواء من ناحية ارتفاع أو هبوط سعر الدولار.

وجدير بالذكر أنه ما زالت آثار وتداعيات قرار تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر الماضي، تتفاعل على صعيد سعر صرف العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار الأمريكي، حيث طرأت تغييرات كبيرة ومفاجئة على أسعار العملات في مصر، حيث تم على أثره، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية، وأصبحت البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر تقوم بتحديد سعر صرف الدولار بمطلق حريتها وعلى مسؤولية مدير كل بنك، وفق نظام الانتربنك، تبعا لحالتي العرض والطلب على الدولار، دون أي تدخل من جانب البنك المركزي في ذلك، فارتفعت أسعار العملات بشكل تدريجي ومتسارع حتى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 18 جنيه.

سعر الدولار اليوم الاثنين 9/1/2017 في جميع البنوك الرسمية والعاملة في مصر:

وفي أسعار الدولار المتداولة في البنوك اليوم، فقد تم تسجيل أعلى سعر شراء للدولار 18.50 جنيه في بنك اتش اس بي سي، أما أقل سعر بيع 18.10 جنيه، فتم تسجيله في بنك فيصل الاسلامي، وفيما يلي أسعار الدولار الأمريكي بالجنيه المصري في جميع البنوك في مصر حسب آخر تحديث لهذا اليوم:

البنك المركزي المصري

18.04 جنيه سعر الشراء

18.26 جنيه سعر البيع

البنك الأهلي المصري

17.86 جنيه سعر الشراء

18.11 جنيه سعر البيع

بنك مصر

17.85 جنيه سعر الشراء

18.10 جنيه سعر البيع

بنك الإسكندرية

18.22 جنيه سعر الشراء

18.25 جنيه سعر البيع

البنك التجاري الدولي CIB

17.86 جنيه سعر الشراء

18.11 جنيه سعر البيع

البنك العربي الأفريقي الدولي

17.93 جنيه سعر الشراء

18.18 جنيه سعر البيع

مصرف أبوظبي الإسلامي

18.20 جنيه سعر الشراء

18.25 جنيه سعر البيع

التعمير والإسكان

18.10جنيه سعر الشراء

18.40 جنيه سعر البيع

بنك بلوم

17.95 جنيه سعر الشراء

18.20 جنيه سعر البيع

كريدي أجريكول

18.00 جنيه سعر الشراء

18.25 جنيه سعر البيع

بنك البركة

18.08جنيه سعر الشراء

18.33 جنيه سعر البيع

البنك المصري الخليجي

18.00جنيه سعر الشراء

18.25 جنيه سعر البيع

الأهلي الكويتي – بيريوس

18.20جنيه سعر الشراء

18.30 جنيه سعر البيع

بنك مصر إيران للتنمية

18.20جنيه سعر الشراء

18.50 جنيه سعر البيع

البنك الوطني اليوناني

18.05جنيه سعر الشراء

18.30 جنيه سعر البيع

بنك قناة السويس

17.95جنيه سعر الشراء

18.20 جنيه سعر البيع

بنك فيصل الإسلامي

17.80جنيه سعر الشراء

18.10 جنيه سعر البيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

17.95 جنيه سعر الشراء

18.20 جنيه سعر البيع

بنك القاهرة

17.86جنيه سعر الشراء

18.11 جنيه سعر البيع

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.10 جنيه سعر الشراء

18.21 جنيه سعر البيع

بنك اتش اس بي سي

18.50جنيه سعر الشراء

19.00 جنيه سعر البيع

بنك قطر الوطني

17.86جنيه سعر الشراء

18.11 جنيه سعر البيع

البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي

17.90 جنيه سعر الشراء

18.15 جنيه سعر البيع

المصرف المتحد

18.15جنيه سعر الشراء

18.21 جنيه سعر البيع

بنك الاستثمار العربي

17.95جنيه سعر الشراء

18.20 جنيه سعر البيع

بنك الكويت الوطني NBK

17.75جنيه سعر الشراء

18.00 جنيه سعر البيع

بنك المشرق

18.25جنيه سعر الشراء

18.50 جنيه سعر البيع

البنك الأهلي المتحد

18.20جنيه سعر الشراء

18.25 جنيه سعر البيع

بنك أبوظبي الوطني NBAD

18.00جنيه سعر الشراء

18.25 جنيه سعر البيع

أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 9-1-2017

تغلب على السوق السوداء صفة المراوحة بين الاستقرار حينا والانخفاض أو الارتفاع حينا آخر في اليوم الواحد على سعر الدولار، ويشهد نشاطا طفيفا، فيتراوح اليوم سعر الدولار مع بداية تداول العملات ما بين 19.50 و 19.55 جنيه للشراء، و ما بين 19.65 و 19.70 جنيه للبيع.

وسنقدم لزوارنا الأعزاء تحديثا مستمرا لأسعار الدولار على مدار الساعة.

شبكةعيونالإخبارية

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