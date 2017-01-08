سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8/1/2016 في البنوك والسوق السوداء متابعة سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال اليوم في البنوك الرسمية والمصارف والسوق السوداء تغطية شاملة سعر الريال اليوم، وذلك حيث كان قد ارتفع الريال السعودي في جميع البنوك بشكل كبير مع نهاية عام 2016 وذلك حيث مع انخفاض وندرة العملة السعودية في مصر واضطرار الكثير للتعامل مع الصرافات والسوق السوداء للحصول على الريال السعودي والذي يحتاجه الكثير من المسافرين إلى أراضي الحجاز لأداء العمرة.

وبالرغم من ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلا أنه السعودية كانت تعاني من هبوط في الاقتصاد مع شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها تشهد مع بداية السنة الجديدة 2017 شهدت استقرار قوي في الاقتصاد وارتفاع بعض الشىء بعد الهبوط الذي تحدث عنه الكثير في الاقتصاد السعودي ولكن سرعان ما تم لحاقه والعمل على استقراره.

ومن أسباب ارتفاع سعر الريال السعودي تعويم الجنيه المصري القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري لحل مشكلة ارتفاع الدولار وصحبه قرار بتحرير سعر الصرف في البنوك المصرية وذلك لحل مشكلة قلة الدولار في خزينة الدولة وأدى ذلك لحصول البنوك على كميات هائلة من الدولار والذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في عمليات الاستيراد التي تقوم بها الدولة وكذلك حل أزمة الدولار ولكن إلى الآن لم يظهر أي بودار لحل الأزمة سوى بدء اختفاء السوق السوداء أو قلة التعامل معها.

ومن أسباب اختفاء الريال السعودي من السوق المصرية حالياً هو عمليات الاحتكار التي تقوم بها السوق السوداء خاصة قبل مواسم العمرة والحج حيث استطاعت تخزين كميات كبيرة من العملة السعودي، الأمر الذي انعكس بالسلب مع ندرة الريال السعودي في البنوك ومع زيادة عمليات الطلب الأمر الذي جعل سعر الريال السعودي يزداد للضعف وسبب المشاكل للكثير من المسافرين للسعودية.



سعر الريال اليوم

البنك شراء بيع

SAIB Bank

4.95 5.03

البنك الأهلي الكويتي – مصر

4.93 4.96

مصرف أبوظبي الإسلامي

4.92 5.04

بنك الاسكندرية

4.89 4.90

المصرف المتحد

4.88 4.93

البنك المركزي المصري

4.84 4.92

بنك بلوم مصر

4.80 4.87

البنك العربى الافريقي الدولى

4.79 4.89

كريدي أجريكول

4.78 4.85

البنك الأهلى المصري

4.77 4.84

بنك مصر

4.77 4.84

بنك فيصل الاسلامى المصرى

4.76 4.87

بنك قناة السويس

4.76 4.87

البنك التجاري الدولي

4.75 4.84

بنك القاهرة

4.75 4.87

بنك البركة

4.74 5.03

بنك مصر إيران للتنمية

4.73 5.09

البنك الأهلي اليوناني

4.72 4.93

بنك التعمير والإسكان

4.20 5.14

توقعات سعر الريال السعودي في الأيام المقبلة

من المتوقع من خبراء الاقتصاد أن سعر الريال السعودي سيستقر بشكل كبير في الفترة القادمة.

شبكةعيونالإخبارية

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