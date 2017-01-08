أسعار العملات اليوم في بنك مصر الأحد 8/1/2017

أسعار العملات اليوم في بنك مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأحد8/1/2017، حيث ما زلنا نتابع التقارير الصادرة عن المركز الرئيسي لبنك مصر، حيث نتابع أسعار العملات خلال تعاملات اليوم، والنشرات التي توضح أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حيث تصدر النشرات الخاصة بالأسعار مرة أو أكثر يوميا، وتوضح النشرات سعر الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والدينار الكويتي، وباقي أسعار العملات العربية والأجنبية.

وبعيدا عن بنك مصر، فقد حقق بنك القاهرة نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة المصرفية، وأشارت تقارير إلى أن أرباح البنك وصلت إلى 3 مليار جنيه مع نهاية عام 2016، والجدير بالذكر أن بنك القاهرة قد حصل على العديد من الجوائز من كبرى المنظمات المصرفية الدولية.

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 17.85 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.10 جنيه، فيما يعد تصعيدا خطيرا لسعر العملة منذ قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأخرى.

سعر اليورو اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى 18.70 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 19.13 جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري.



أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد8/1/2017

العملة بنكنوت تحويل

شراء بيع شراء بيع

دولار أمريكي 17.85 18.1 17.85 18.1

يورو 18.7086 19.1312 18.717939 19.14075

جنيه إسترليني 21.902 22.364 21.912901 22.37522

فرنك سويسري 17.4589 17.8447 17.46765 17.85362

كرون دنماركي 2.5165 2.5731 2.517788 2.574387

دينار كويتي 58.2762 59.1575 58.272674 59.187077

ريال سعودي 4.7581 4.824 4.757809 4.826409

دينار أردني 25.1976 25.5197 25.196104 25.532515

دينار بحريني 47.345 47.9841 47.342104 48.008063

ريال قطري 4.9022 4.9689 4.901933 4.971435

ريال عماني 46.3636 46.9883 46.360831 47.011766

درهم الإمارات العربية 4.8598 4.9254 4.859494 4.927852

كرون سويدي 1.9591 2.0022 1.960064 2.00321

كرون نرويجي 2.0752 2.1192 2.076233 2.120282

دولار كندي 13.409 13.6474 13.415659 13.654194

دولار استرالي 12.9823 13.2679 12.988796 13.27454

ين ياباني 15.2005 15.6496 15.208145 15.657439

سعر الدولار في السوق السوداء

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.60 جنيه للشراء مقابل 19.80 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

ونجح البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، واختفت شركات الصرافة من أسواق تداول العملة، منذ بداية قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي نجح في السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

على جانب آخر، سجل الفرنك السويسري مقابل الجنيه، 17.45 جنيه للشراء في جميع فروع البنوك، إلا أن سعر البيع في نفس الوقت وصل إلى 17.80 جنيه، وسجل الريال العماني 46.36 جنيه للشراء مقابل 46.98 جنيه للبيع.

واشتعلت السوق السوداء لتداول العملة بشدة في جميع المحافظات، ويرجع السبب في ذلك إلى انتهاء حظر الاستيراد الذي تم الاتفاق عليه لمدة 3 أشهر، ومن المتوقع ارتفاع رهيب في الأسعار خلال الأيام القادمة، وستحدد الأيام القادمة مستقبل قرار تعويم الجنيه.

استقرت أسعار العملة الخضراء في فروع بنك مصر، وثبت الدولار عند مستوى 17.85جنيه للشراء، مقابل 18.10 جنيه للبيع، مما أدى إلى ضعف الإقبال على تحويل العملات بفروع البنك، وفي شأن آخر سجل الدينار الكويتي 58.27 و 59.15 جنيه للشراء والبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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