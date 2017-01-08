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أسعار العملات اليوم في بنك مصر الأحد 8/1/2017

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أسعار العملات اليوم في بنك مصر الأحد 8/1/2017 أسعار العملات اليوم في بنك مصر الأحد 8/1/2017

العملات اليوم في بنك ، مع بداية تعاملات اليوم الأحد8/1/2017، حيث ما زلنا نتابع التقارير الصادرة عن المركز الرئيسي لبنك مصر، حيث نتابع أسعار العملات خلال تعاملات اليوم، والنشرات التي توضح أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حيث تصدر النشرات الخاصة بالأسعار مرة أو أكثر يوميا، وتوضح النشرات واليورو والجنيه الاسترليني والدينار الكويتي، وباقي أسعار العملات العربية والأجنبية.

وبعيدا عن بنك مصر، فقد حقق بنك القاهرة نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة المصرفية، وأشارت تقارير إلى أن أرباح البنك وصلت إلى 3 مليار جنيه مع نهاية عام 2016، والجدير بالذكر أن بنك القاهرة قد حصل على العديد من الجوائز من كبرى المنظمات المصرفية الدولية.
سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 17.85 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.10 جنيه، فيما يعد تصعيدا خطيرا لسعر العملة منذ قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأخرى.
سعر اليورو اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى 18.70 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 19.13 جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري.


أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد8/1/2017

العملة  بنكنوت  تحويل
شراء  بيع  شراء  بيع
دولار أمريكي  17.85  18.1  17.85  18.1
يورو  18.7086  19.1312  18.717939  19.14075
جنيه إسترليني  21.902  22.364  21.912901  22.37522
فرنك سويسري  17.4589  17.8447  17.46765  17.85362
كرون دنماركي  2.5165  2.5731  2.517788  2.574387
دينار كويتي  58.2762  59.1575  58.272674  59.187077
ريال سعودي  4.7581  4.824  4.757809  4.826409
دينار أردني  25.1976  25.5197  25.196104  25.532515
دينار بحريني  47.345  47.9841  47.342104  48.008063
ريال قطري  4.9022  4.9689  4.901933  4.971435
ريال عماني  46.3636  46.9883  46.360831  47.011766
درهم الإمارات العربية  4.8598  4.9254  4.859494  4.927852
كرون سويدي  1.9591  2.0022  1.960064  2.00321
كرون نرويجي  2.0752  2.1192  2.076233  2.120282
دولار كندي  13.409  13.6474  13.415659  13.654194
دولار استرالي  12.9823  13.2679  12.988796  13.27454
ين ياباني  15.2005  15.6496  15.208145  15.657439
سعر الدولار في السوق السوداء

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.60 جنيه للشراء مقابل 19.80 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

ونجح البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، واختفت شركات الصرافة من أسواق تداول العملة، منذ بداية قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي نجح في السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

 

على جانب آخر، سجل الفرنك السويسري مقابل الجنيه، 17.45 جنيه للشراء في جميع فروع البنوك، إلا أن سعر البيع في نفس الوقت وصل إلى 17.80 جنيه، وسجل الريال العماني 46.36 جنيه للشراء مقابل 46.98 جنيه للبيع.

واشتعلت السوق السوداء لتداول العملة بشدة في جميع المحافظات، ويرجع السبب في ذلك إلى انتهاء حظر الاستيراد الذي تم الاتفاق عليه لمدة 3 أشهر، ومن المتوقع ارتفاع رهيب في الأسعار خلال الأيام القادمة، وستحدد الأيام القادمة مستقبل قرار تعويم الجنيه.

استقرت أسعار العملة الخضراء في فروع بنك مصر، وثبت الدولار عند مستوى 17.85جنيه للشراء، مقابل 18.10 جنيه للبيع، مما أدى إلى ضعف الإقبال على تحويل العملات بفروع البنك، وفي شأن آخر سجل الدينار الكويتي 58.27 و 59.15 جنيه للشراء والبيع.

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