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سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 8-1-2017 سعر طن الأسمنت وطن الحديد في مصر

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 8-1-2017 سعر طن الأسمنت وطن الحديد في مصر سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 8-1-2017 سعر طن الأسمنت وطن الحديد في مصر

والأسمنت اليوم، نتابع معكم عبر موقع مكس الحديد والأسمنت في الجمهورية مقابل العملة المحلية حيث ارتبكت أسعار مواد البناء في البلاد خلال الفترة الأخيرة وخاصة أسعار الحديد التي ارتفعت وتجاوز سعر طن الحديد الخاص بالبناء ما يقارب العشرة الأف جنيه لكل طن، والأمر الذي أدي إلي انخفاض الطلب علي سعر الحديد والأسمنت، وسوف نقوم بوضع جميع أسعار الحديد والأسمنت اليوم في جدول توضيحي بالعملة المحلية في البلاد الجنيه المصري.

أسعار الحديد اليوم في مصر، حيث سجل طن الحديد أعلي سعر في شركة حديد عز حيث سجل عند 10400 جنيه ، بينما سجل طن الحديد في شركة حديد الداخلية عند 10100 جنيه أي اقل بثلاثمائة جنيه عن حديد عزة، بينما سجل طن حديد بشاي عند 10350 جنيه، وسجل في شركة العتال عند سعر10300 جنيه مصري، وسجل في شركة عطية أيضا نفس السعر، وسجل في شركة سرحان عند 10100 جنيه مصري، وسجل في شركة الكومي عند 10100 جنيه أيضا، وسجل في شركة حديد الجيوشي عند 10100 جنيه وسجل أقل سعر في شركة أكتوبر عند سعر 90600 جنيه مصريي.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر ، سجل سعر طن الأسمنت أعلي سعر في الشركة العربيه للأسمنت حيث حقق عند 828 جنيه، وسجل في شركة شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير عند 788 جنيه مصري،  وسجل أيضا نفس السعر في اسمنت اسيك المنيا، وسجل في شركة أسمنت وادي النيل عند سعر 775 جنيه مصري، وسجل في شركة اسمنت سيناء عند 765 جنيه مصري .

تحديث اليوم الاحد :

لم تطرأ اي تغييرات علي أسعار طن الحديد وطن الأسمنت في البلاد خلال بداية تعاملات صباح اليوم الاحد الموافق 8 يناير ومن المتوقع أن تستمر استقرار مواد البناء في ظل استقرار سعر صرف العملة الأمريكية علي مستوي البنوك المصرية ومكاتب الصرافة.

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