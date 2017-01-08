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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 2017/1/8 – أسعار الذهب تشتعل مع عيد الميلاد المجيد وتحقق أسعار جديدة

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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 2017/1/8 – أسعار الذهب تشتعل مع عيد الميلاد المجيد وتحقق أسعار جديدة سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 2017/1/8 – أسعار الذهب تشتعل مع عيد الميلاد المجيد وتحقق أسعار جديدة

جاء اليوم في الأحد 8 يناير 2017، ليشتعل من جديد في محلات الصاغة، حيث كان يلتزم ما بين الارتفاع والانخفاض على مدار اليوم، تأثرًا بتذبذب الدولار في مصر، حيث  شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع سعري في جميع الأعيرة، حيث سجل سعر عيار 21 قيمة 637 جنيه، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب وأيضًا سعر الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض المؤشرات العالمية.

هل ستعود أسعار الذهب في مصر إلى ما كانت عليه من قبل، أم سيشهد عنوان سعر الذهب في مصر ثورة من الارتفاعات المتلاحقة القادمة، أم ستظل أسعاره مستقرة حول سعره الآن، الإجابة ستكون صعبة لذا يفضل أن يتحدث عنوان سعر الذهب اليوم في مصر عن نفسه هذا العام بالإجابة، لذا سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم وكل يوم لمتابعة الأوضاع.


أسعار الذهب اليوم في مصر

    سعر عيار 24  يسجل 722 جنيه مصري.
    سعر عيار 21 يسجل 632 جنيه مصري.
    سعر عيار 18 يسجل 542 جنيه مصري.
    سعر عيار 14 يسجل  421 جنيه مصري.
    سعر عيار 10 يسجل 301 جنيه مصري.
    سعر أوقية الذهب يسجل 22463 جنيه مصري.
    سعر الجنيه الذهب يسجل 5056 جنيه مصري.

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