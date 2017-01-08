سعر الدولار اليوم الأحد 8/1/2017 في جميع البنوك والسوق السوداء

يعود سعر الدولار بالإرتفاع الطفيف في البنوك المصرية، وذلك بعد أن شهد في الأيام الماضية بالإنخفاض في البنوك المصرية والسوق السوداء، وسبب إرتفاع الدولار هو عدم استقرار العملة الخضراء، وأثر ذلك سلباً على جميع أسعار المنتجات المصرية، والارتفاع الكبير والملحوظ على جميع المنتجات.

فإن أعلى سعر شراء للدولار الواحد اليوم الأحد 8 يناير في بنك Hsbc بـ18.50 جنيه مصري، أما عن بنك فيصل الإسلامي فأقل سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم فيه بسعر 17.80 جنيه مصري، وأعلى سعر لبيع الدولار الأمريكي في بنك Hsbc بـ19 جنيه مصري للدولار الواحد، أما عن أقل سعر لبيع الدولار الأمريكي في بنك بـ18.15 جنيه مصري.



ننشر أسعار الدولار الأمريكي اليوم 8 يناير في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري، سعر الشراء “18.04”، سعر البيع “18.27” جنيه مصري.

البنك الأهلي المصري، سعر الشراء “17.86”، سعر البيع “18.11” جنيه مصري.

بنك مصر، سعر الشراء “17.85”، سعر البيع “18.10” جنيه مصري.

بنك الإسكندرية، سعر الشراء “18.22”، سعر البيع “18.25” جنيه مصري.

البنك التجاري الدولي CIB، سعر الشراء “17.86”، سعر البيع “18.11” جنيه مصري.

البنك العربي الإفريقي الدولي، سعر الشراء “17.93”، سعر البيع “18.11” جنيه مصري.

مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر الشراء “18.20”، سعر البيع “18.25” جنيه مصري.

التعمير والإسكان، سعر الشراء “18.10”، سعر البيع “18.40” جنيه مصري.

بنك بلوم، سعر الشراء “17.95”، سعر البيع “18.20” جنيه مصري.

كريد اجريكول، سعر الشراء “18.00”، سعر البيع “18.25” جنيه مصري.

بنك البركة، سعر الشراء “18.08”، سعر البيع “18.33” جنيه مصري.

البنك المصري الخليجي، سعر الشراء “18.00”، سعر البيع “18.25” جنيه مصري.

الأهلي الكويتي بيريوس، سعر الشراء “18.20”، سعر البيع “18.30” جنيه مصري.

بنك مصر إيران للتنمية، سعر الشراء “18.20”، سعر البيع “18.50” جنيه مصري.

البنك الوطني اليوناني، سعر الشراء “18.05”، سعر البيع “18.30” جنيه مصري.

بنك قناة السويس، سعر الشراء “17.95”، سعر البيع “18.20” جنيه مصري.

بنك فيصل الإسلامي، سعر الشراء “17.80”، سعر البيع “18.10” جنيه مصري.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، سعر الشراء “17.95”، سعر البيع “18.20” جنيه مصري.

بنك القاهرة، سعر الشراء “17.86”، سعر البيع “18.11” جنيه مصري.

البنك المصري لتنمية الصادرات، سعر الشراء “18.10”، سعر البيع “18.21” جنيه مصري.

بنك اتش اس بي سي، سعر الشراء “18.50”، سعر البيع “19.00” جنيه مصري.

بنك قطر الوطني، سعر الشراء “17.86”، سعر البيع “18.11” جنيه مصري.

البنك الرئيسي للتنمية والأئتمان الزراعي، سعر الشراء “17.90”، سعر البيع “18.15” جنيه مصري.

المصرف المتحد، سعر الشراء “18.18”، سعر البيع “18.24” جنيه مصري.

بنك الإستثمار العربي، سعر الشراء “17.95”، سعر البيع “18.20” جنيه مصري.

بنك الكويت الوطني NBK، سعر الشراء “18.00”، سعر البيع “18.25” جنيه مصري.

بنك المشرق، سعر الشراء “18.25”، سعر البيع “18.50” جنيه مصري.

البنك الأهلي المتحد، سعر الشراء “18.20”، سعر البيع “18.25” جنيه مصري.

بنك أبو ظبي الوطني NBAD، سعر الشراء “17.95”، سعر البيع “18.20” جنيه مصري.

شبكةعيونالإخبارية

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