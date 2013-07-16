الاستخدام المفرط لدهانات الكورتيزون يؤثر على لون البشرة

أرسلت قارئة تقول أنا فتاة عمرة 26 عاما ومنذ حوالى ثمانية أعوام ظهرت لدى بقع حمراء على فخذى بحجم 8*7 سم تقريباً، وذهبت للأطباء وشخصت أنها أكزيما، وتعالجت منها، لكنها تكررت مع الوقت وبأماكن أخرى، وكنت آخذ علاج الأكزيما عند كل ظهور لها ولكنها استمرت فى الظهور والاختفاء، وبعد فترة أصبحت أشك أنها بهاق فذهبت لطبيب وبعد الكشف أخبرنى أنها أكزيما وليس لها علاقة بالبهاق، وأعطانى تركيبة من علاجين يدخل الكورتيزون فيها، وبعد شهر ذهبت الأكزيما، لكن بقيت بقع بيضاء على الفخذين وخلف الركبة مكان وضع الدواء، وذهبت للمراجعة عند الدكتور نفسه، وشخصه بنقص فى اللون.

السؤال: هل هذا بهاق؟ وهل الكورتيزون أم الأكزيما هو السبب لهذه البقع البيضاء؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: أولا نطمئن الفتاة أن ما تعانى منه لا علاقة له بمرض البهاق فأعراض هذا المرض، هو انعدام فى صبغة ولون البشرة وليس نقص كما أن أعراض البهاق ثابتة أو زائدة ولا تختفى وتظهر من فترة إلى أخرى.

وما تعانى منه الفتاه من نقص فى اللون هو عرض من أعراض استخدام مادة الكورتيزون لفترة طويلة وخاصة لمن يعانى من الأكزيما حيث تكون طبقة الجلد الخارجية رقيقة ويسهل اختراقها بسهولة لذا تتأثر سريعا بتلك المادة التى تضعف إلى حد ما الخلايا الصبغية بالجلد ومؤخرا بدأ معظم أطباء الجلد بتجنب وصف استخدام الكورتيزون فى علاج الأكزيما نظرا لتلك الآثار السلبية التى تنتج عنه والتى يصعب للأسف التخلص منها فيما بعد.