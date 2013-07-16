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إمام المسجد الكبير في نيجيريا: عزل مرسي درس لجميع المستبدين

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إمام المسجد الكبير في نيجيريا: عزل مرسي درس لجميع المستبدين إمام المسجد الكبير في نيجيريا: عزل مرسي درس لجميع المستبدين

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

وصف سليمان إبراهيم، إمام المسجد الكبير بمدينة لاجوس، عاصمة نيجيريا الاقتصادية، في مقالة له، عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي بأنه "درس لجميع المستبدين في العالم".

وقال إبراهيم، في مقالة نشرتها صحيفة "بونش" واسعة الانتشار بنيجيريا، اليوم الثلاثاء، بعنوان "دروس من " إن السلطة أصبحت ملكا للشعب، بعد التطورات الأخيرة، التي شهدتها المناطق المختلفة في مصر، مشيرا إلى أن مرسي، تجاهل من سقطوا في الميادين، ولذلك فإن الشعب خرج عليه.

وأضاف إمام المسجد النيجيري أنه يأمل أن يستفيد حكام نيجيريا، مما حدث في مصر، وأن ينتهجوا النظام الديمقراطي والحكم الرشيد، وأن يتصدوا للمفسدين، الذين وصفهم بأنهم "أعداء الوطن".

وفي سياق متصل، واصلت وسائل إعلام نيجيريا، وصحفها الصادرة اليوم الثلاثاء، تغطيها المكثفة للتطورات في مصر، والزيارة التي قام بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ويليام بيرنز، لمصر.

وكانت النيجيرية، قد أصدرت مؤخرا، بيانا، تطالب فيه المصريين، بانتهاج الوسائل السلمية للتعبير عن آرائهم، وتجنب العنف، وحثت في الوقت نفسه، المواطنين النيجيريين المقيمين في مصر، على تجنب مناطق التوتر.

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