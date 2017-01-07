أسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 7/1/2017 في الأسواق المصرية

عد أن رفعت شركات الحديد والمصانع أسعار الحديد التسليح منذ مطلع العام الحالي 2017، حتى تجاوز سعر الطن الواحد من الحديد 10000 جنيه لدى معظم الشركات، قامت هذه المؤسسات والشركات بتثبيت سعر الحديد، بعد تراجع سعر الدولار في الايام الماضية القليلة، سواء في البنوك الرسمية والعاملة في مصر، أو في السوق السوداء، إلا أنه تراجعت أسعار الحديد في بعض الشركات وتراوح هذا التراجع ما بين 50 و 300 جنيه للطن الواحد، وتتردد اقاويل نقلا عن حديد عز بعزمه رفع الأسعار ابتداءا من اليوم السبت، بمقدار 185 جنيه للطن، غير أنها تبقى في إطار الشائعات حتى تتأكد على الواقع.
وفيما يلي جدول بمتوسط أسعار الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار.
أسعار الحديد اليوم السبت 7 يناير:
الشركة البائعة
سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
حديد عز
10400
حديد الدخيلة
10100
حديد بشاي
10380
حديد العتال
10300
حديد عطية
10300
حديد سرحان
10100
حديد الكومي
10100
حديد المصريين
10450
حديد المعادي
10050
حديد العشري
10100
حديد اركو
9550
حديد قوطة
9650
حديد الجيوشي
10100
حديد اكتوبر
9600
حديد بيانكو
9650
حديد المراكبي
10150
متوسط أسعار الاسمنت اليوم السبت 7 يناير:
قامت شركات ومصانع الاسمنت على غرار شركات الحديد برفع أسعار الاسمنت، واستقرت أسعار الاسمنت اليوم نسبيا، دون أي تغيير يذكر عن الأسعار التي تم تسجيلها بالأمس، سوى تغيرات بفروقات طفيفة لدى بعض الشركات وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:
الشركة البائعة
سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح
828
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر
790
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير
788
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك
788
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس
773
اسمنت النهضة منتج الصخرة
753
اسمنت وادى النيل منتج المصرى
775
لافارج للاسمنت منتج المخصوص
815
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان
763
اسمنت العريش منتج العسكرى
765
اسمنت سيناء منتج سيناء
765
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر
770
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران
713
السويس للاسمنت منتج السويس
813
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة
815
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو
750
اسمنت حلوان منتج حلوان
813
اسمنت شورى منتج شورى
715
مصر بنى سويف
778
السويدى
823
جنوب الوادى
768
بنى سويف منتج تايتان
748
مصر للاسمنت قنا منتج المسلة
763
يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.إعلان - Ads إعلان - Ads