أسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 7/1/2017 في الأسواق المصرية

عد أن رفعت شركات الحديد والمصانع أسعار الحديد التسليح منذ مطلع العام الحالي 2017، حتى تجاوز سعر الطن الواحد من الحديد 10000 جنيه لدى معظم الشركات، قامت هذه المؤسسات والشركات بتثبيت سعر الحديد، بعد تراجع سعر الدولار في الايام الماضية القليلة، سواء في البنوك الرسمية والعاملة في مصر، أو في السوق السوداء، إلا أنه تراجعت أسعار الحديد في بعض الشركات وتراوح هذا التراجع ما بين 50 و 300 جنيه للطن الواحد، وتتردد اقاويل نقلا عن حديد عز بعزمه رفع الأسعار ابتداءا من اليوم السبت، بمقدار 185 جنيه للطن، غير أنها تبقى في إطار الشائعات حتى تتأكد على الواقع.

وفيما يلي جدول بمتوسط أسعار الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار.

أسعار الحديد اليوم السبت 7 يناير:

الشركة البائعة

سعر الطن الواحد بالجنيه المصري

حديد عز

10400

حديد الدخيلة

10100

حديد بشاي

10380

حديد العتال

10300

حديد عطية

10300

حديد سرحان

10100

حديد الكومي

10100

حديد المصريين

10450

حديد المعادي

10050

حديد العشري

10100

حديد اركو

9550

حديد قوطة

9650

حديد الجيوشي

10100

حديد اكتوبر

9600

حديد بيانكو

9650

حديد المراكبي

10150

متوسط أسعار الاسمنت اليوم السبت 7 يناير:

قامت شركات ومصانع الاسمنت على غرار شركات الحديد برفع أسعار الاسمنت، واستقرت أسعار الاسمنت اليوم نسبيا، دون أي تغيير يذكر عن الأسعار التي تم تسجيلها بالأمس، سوى تغيرات بفروقات طفيفة لدى بعض الشركات وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:

الشركة البائعة

سعر الطن الواحد بالجنيه المصري

الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح

828

الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر

790

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير

788

اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك

788

اسمنت اسيك المنيا منتج حورس

773

اسمنت النهضة منتج الصخرة

753

اسمنت وادى النيل منتج المصرى

775

لافارج للاسمنت منتج المخصوص

815

اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان

763

اسمنت العريش منتج العسكرى

765

اسمنت سيناء منتج سيناء

765

الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر

770

رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران

713

السويس للاسمنت منتج السويس

813

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة

815

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو

750

اسمنت حلوان منتج حلوان

813

اسمنت شورى منتج شورى

715

مصر بنى سويف

778

السويدى

823

جنوب الوادى

768

بنى سويف منتج تايتان

748

مصر للاسمنت قنا منتج المسلة

763

يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.

شبكةعيونالإخبارية

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