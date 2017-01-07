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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2017/1/7

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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2017/1/7 سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2017/1/7

جاء اليوم في السبت 7 يناير 2017، غير مستقرة في محلات الصاغة، حيث أنها ما بين الارتفاع والانخفاض على مدار اليوم، تأثرًا بتذبذب الدولار في مصر، حيث  شهدت أسعار الذهب اليوم التأرجح في جميع الأعيرة، وانخفضت الأسعار في بدياة تعاملات اليوم، حيث سجل سعر عيار 21 قيمة 628 جنيه، كما انخفض سعر الجنيه الذهب وأيضًا سعر الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض المؤشرات العالمية.

هل ستعود أسعار الذهب في مصر إلى ما كانت عليه من قبل، أم سيشهد عنوان سعر الذهب في مصر ثورة من الارتفاعات المتلاحقة القادمة، أم ستظل أسعاره مستقرة حول سعره الآن، الإجابة ستكون صعبة لذا يفضل أن يتحدث عنوان سعر الذهب اليوم في مصر عن نفسه هذا العام بالإجابة، لذا سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم وكل يوم لمتابعة الأوضاع.
أسعار الذهب اليوم في مصر

    سعر عيار 24  يسجل 720 جنيه مصري.
    سعر عيار 21 يسجل 630 جنيه مصري.
    سعر عيار 18 يسجل 540 جنيه مصري.
    سعر عيار 14 يسجل  420 جنيه مصري.
    سعر عيار 10 يسجل 300 جنيه مصري.
    سعر أوقية الذهب يسجل 22392 جنيه مصري.
    سعر الجنيه الذهب يسجل 5040 جنيه مصري.

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